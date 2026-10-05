¿Por qué Karina Torres no ganó La Casa de los Famosos México?

Este domingo 4 de octubre, Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México, una noticia inesperada ya que muchos creían que sería Karina Torres quien se coronaría en la gran final y obtendría los 4 millones de pesos del primer lugar.

Sin embargo, la integrante de Las Perdidas se quedó con el tercer lugar de la competencia, siendo superada incluso por Memo Shutz, cuyo apoyo se había visto reducido en los últimos días por el trato hacia su esposa.

📌 Reacción de todos sus compañeros, al enterarse del tercer lugar de KARINA TORRES 👇🏻#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/oFEJX1T2BG — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 5, 2026

Ante esto, en redes sociales, quienes apoyaban a Karina Torres, pero también quienes veían el programa y tenían sus predicciones, acusaron a La Casa de los Famosos México de cometer un fraude en las votaciones del reality show.

¿Por qué Karina Torres no ganó LCDLF?

Las redes sociales estallaron al darse a conocer que la famosa influencer se había quedado con el tercer lugar del programa de telerrealidad, después de que durante toda la temporada supo mantenerse como la favorita del público, o al menos eso parecía.

Ya han surgido diversas teorías sobre la razón por la que al final, Karina Torres no ganó La Casa. Una de ellas menciona que los fans de la celebridade de Internet habrían dividido votos para Ese Pérez y Gema Garoa, lo que debilitó a la famosa.

Si eres fan de Karina y le regalaste 1 de tus 10 votos a Heces o Gema, déjame decirte que TÚ LA PUSISTE en el 3er Lugar ☝🏼

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️🫢🫢🫢🫢#LaCasaDeLosFamososMéxico#lacasadelosfamososmx #LCDLFMX pic.twitter.com/R1xVgCS6jS — LCDLF Encuestas MX (@lcdlfPolls) October 5, 2026

Pese a esta justificación, muchos siguen cuestionando que Memo haya superado a Karina en votos, siendo que él ha enfrentado críticas desde que el público lo acusa de estar interesado en Brianda Deyanara y en hacerle desplantes a su esposa.

Muchos señalan que habría sido más sincero incluso que Karina obtuviera el segundo lugar, al señalar que es cierto que Mariana tenía bastante apoyo desde afuera.

En ese sentido, otros señalaron que esta temporada, la producción no quería que volviera a ganar una mujer trans, como ocurrió en la primera temporada con Wendy Guevara y que por ese motivo, se encargaron de enviar a Torres al tercer lugar.

“Nunca ha ganado una mujer, es un punto”



Felicidades Mariana, la “primera mujer” TRANSFOBICA en ganar LCDLF, debes estar muy orgullosa… Televisa es una empresa más que lucra de la comunidad LGBT ☕️#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/qwDY18lNce — Dani (@danielgcyrus) October 5, 2026

Por otro lado, Galilea Montijo hizo mención a la polémica generada por la gráfica presentada en la final que no daba un 100% de los votos. ““Gracias de verdad, por esos números que ayer dimos. Récord nuevamente, más de cuarenta y tres millones de votos”, señaló la conductora.

Sobre la gráfica, aclaró que los porcentajes faltantes eran los de Ernesto y Yahir. Galilea puso como ejemplo las conversaciones que tuvo con sus propias amigas después de la final. “Ayer empezamos de: ‘Ay, pero yo le iba a Yair’. ‘¿Votaste por Yair?’”, contó.

De este modo, la famosa destacó la importancia de votar en La Casa de los Famosos México 2026 para que sea más probable obtener el resultado deseado. “Todos lo hicieron increíble y a todos les fue increíble y nos dieron mucho contenido”, expresó.

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