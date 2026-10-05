¿Fraude en La Casa de los Famosos? Reclaman en redes porque no ganó Karina Torres

Acusan fraude en La Casa de los Famosos México porque no ganó Karina Torres

La Casa de los Famosos México terminó su cuarta temporada con el triunfo de Mariana Ochoa, lo que desató la polémica en redes sociales, pues algunos fans señalan que la verdadera ganadora habría sido Karina Torres.

La integrante de Las Perdidas quedó en el tercer lugar del programa, sin embargo, los fans y hasta Paola Suárez, amiga de Karina, reclamaron esto.

Acusan fraude en La Casa de los Famosos por Karina Torres

Los usuarios de Internet no se quedaron callados tras el tercer lugar de Karina Torres y aseguraron que no era justo y que ella era quien tenía que haber ganado.

Otros de los cibernautas señalaron que Mariana Ochoa no se merecía ganar porque ella salió de La Casa de los Famosos México y después regresó con una clara y gran ventaja porque estuvo en su casa y vio todos los clips y todo lo que se decía de sus compañeros de la casa en las redes.

“Karina Torres tercer lugar de La Casa De Los Famosos, es el robo más grande en la historia de los reality shows”, “Fraude neta, fue la que cargo con todo el contenido”, “Fraude total. Como más votos de los otros dos que ella”; fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Paola Suárez se enoja porque Karina Torres quedó en tercer lugar

Paola Suárez, amiga de Karina Torres, publicó un mensaje en redes sociales en el que rechaza que su amiga haya quedado en tercer lugar.

“Es una pu.. mam... si me vuelven a hablar para la casa no voy a ir”, señaló la influencer integrante de Las Perdidas.

La reacción de Paolita Suárez representa lo que está sintiendo todo México con la salida de Karina.



Está súper enojada, y dice que si la vuelven a llamar para que entre, lo va a rechazar. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Vab0mj6eVp — JJ ♡✧˖° Team KARINA TORRES ✂️ (@j__kos) October 5, 2026

Sin embargo, algunos fans señalaron que no hubo fraude, sino que esa fue la consecuencia de que se llevara a la final a Ese Pérez y a Gema Garoa, a quiénes consideraron las manzanas podridas del programa y que afectaron la imagen de Karina Torres.

“Karina solita soltó el primer lugar por juntarse con los parásitos mellizos”, “Eso les paso por llevar a las garrapatas de la Flema y Heces a la final, nadie quiere creer pero la división de puntos es claro que afectó a Karina así que no mam.. ni es fraude es la manera estúpida de votar de sus fans”, señalaron otros fans.

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