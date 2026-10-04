Karina Torres es una de las personalidades más destacadas del entretenimiento y la televisión tras su participación en La Casa de los Famosos México, por lo que muchos quieren saber cuál es el nombre real de la celebridad.

¿Como se llama Karina Torres en la vida real?

El nombre completo de Karina Torres es Edna Karina Torres Hernández. A diferencia de muchos creadores de contenido que adoptan seudónimos para desempeñarse en el mundo digital, la famosa influencer mexicana utiliza su nombre propio, con el cual es conocida tanto en redes sociales como en sus apariciones en televisión y prensa.

Nacida en León, Guanajuato, Karina comenzó a ganar un reconocimiento masivo tras su integración al colectivo conocido popularmente como “Las Perdidas”. A través de sus transmisiones en vivo y contenidos en diversas plataformas de internet, logró conectar con el público gracias a su espontaneidad, frases icónicas y estilo sin filtro para relatar vivencias cotidianas y anécdotas personales.

Su impacto dentro de la cultura digital le ha permitido expandir su trayectoria hacia nuevos proyectos en el entretenimiento tradicional, participando en coberturas especiales, eventos mediáticos y programas de telerrealidad como La Casa de los Famosos México, donde reafirmó su presencia en la televisión abierta nacional.

Antes de iniciar su proceso de transición de género y realizar el cambio legal de su identidad, el nombre asignado al nacer a la influencer mexicana fue Jorge Ulises. Posteriormente, al comenzar su transición, adoptó la identidad con la que se dio a conocer y con la que está registrada legalmente en la actualidad.

Cabe mencionar que la famosa lleva con orgullo su historia de transición y tiene el privilegio de no tener que ocultar ese momento de su vida, pues incluso se ha sincerado con el público sobre los problemas que su transición generó en su relación con su familia inmediata en un inicio.

En diversos relatos compartidos en sus transmisiones y entrevistas, Karina ha contado que en su entorno familiar existían ideas tradicionales que generaron desacuerdos al momento de hacer visible su proceso de transición. Con el paso de los años y el crecimiento personal de Karina, esa dinámica fue transformándose.

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