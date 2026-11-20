La cantante Yeri Mua cerrará la segunda temporada de Amazon Music Live en México con una presentación que llevará el perreo, después del partido entre Chivas y Cruz Azul, el próximo 22 de noviembre. La veracruzana adelantó que prepara una edición deluxe de su álbum Las P*tas Aman También, que llegará el 3 de diciembre, y una gira para 2027.

“Estoy feliz y agradecida con Amazon por tomarme en cuenta para el cierre de esta temporada. Emocionada porque ya todos vean por fin esta presentación”, expresó en entrevista con La Razón, sobre su participación en el espectáculo, que incluirá el tema “Todavía”, su reinterpretación del éxito de La Factoría, disponible exclusivamente en la plataforma.

El Tip: La presentación estará disponible en las plataformas Amazon Music, Fire TV, Prime Video y Twitch.

Yeri Mua atraviesa una etapa de expansión musical. Después de iniciar su carrera con “Chupón” y conquistar escenarios con temas como “Línea del perreo”, ha explorado otros sonidos en su más reciente producción, aunque reconoce que quiere regresar a las raíces del género que la colocó entre las figuras más populares de la escena urbana.

“Musicalmente ya he explorado bastantes géneros con este último álbum, el pop, el R&B, todo ese estilo, pero me siento bien así. Yo creo que quiero regresar un poco al reguetón, que es el ritmo que me encanta y con el que empecé mi carrera musical”, comentó.

Sobre sus próximos lanzamientos, adelantó que la edición deluxe de su álbum, incluirá colaboraciones femeninas con artistas como Emi Blue y La Flaca. Para la intérprete, fortalecer la presencia de las mujeres en la industria sigue siendo una tarea pendiente, particularmente en un género donde las alianzas pueden marcar la diferencia.

“Siempre he creído que faltan más mujeres en la industria, sería un plus que todas nos uniéramos más, porque de por sí es difícil estar solas en este mundo musical, separadas más”, concluyó.