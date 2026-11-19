Bellakath afirma que no es bufona luego de que le dijeron mueble en La Mansión VIP

Bellakath se enojó porque en una dinámica de La Mansión VIP 2 le dijeron que no daba contenido y que era un mueble en la casa, que solamente se activó la semana pasada cuando estuvo nominada para salir del reality show.

Todo sucedió cuando un robot llamado Barullator llegó a la casa y les empezó a responder preguntas. Los habitantes le dijeron que querían saber quién era el top 4 de los más muebles.

Burullator les dijo a todos sus verdades y dijo que Karely Ruiz y Bellakath eran las mujeres más muebles de la casa. A la creadora de contenido le dijo que era muy seria y que no ha hecho nada de lo que dijo que iba a hacer.

El robot barulleitor bajó de su nube a las dos "divas"(Bellakath y Karely Ruiz)y les dio su ubicada tirandoles factos. #LaMansiónVIP #LaMansiónVIP2 #KarelyRuíz #Bellakath pic.twitter.com/gs5PBx7h5i — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) November 20, 2026

Esto en referencia a que Karely Ruiz dijo que iba a complacer a sus seguidores luciendo trajes de baño reveladores. De hecho sus compañeros han calificado a la influencer de ser la peor vestida, le han dicho que es muy “fodonga”.

Mientras que a Bellakath el robot le dijo que no hace nada y que solo cuando estuvo en riesgo de salir eliminada fue cuando empezó a crear contenido.

Así reaccionó Bellakath a críticas por no dar contenido

La cantante se enojó tras recibir las críticas del robot y dijo que ella no va a dar contenido de quitarse la ropa o de decir algunos comentarios que la metan en problemas.

El robot les dijo que Karely Ruiz y Bellakath son muebles y están muy enojadas; incluso piensan en salir, pero la multa es de 2 millones. En realidad no creo que sean muebles. Bellakath siempre da ideas y nadie quiere ÁNIMOS .#LamansionVIP2 #lamansiónvip #KarelyRuiz #bellakath pic.twitter.com/l1tDLXaxqY — racso.blue (@racsoblue) November 20, 2026

La reguetonera dijo que ella no quiere arruinar su carrera, la que le ha costado mucho esfuerzo construir.

Ve la gente que nada más se duerme y no le dicen nada. Que quieres que diga, puedo arruinar mi carrera con algo, tanto trabajo que me ha costado. Prefiero que digan eso y que yo tenga mi carrera bien, cómo recuperas una carrera. Nos quieren ver saltando con las chic... Bellakath



Karely Ruiz respaldó a la cantante y dijo que ella es seria y no piensa cambiar.

Los usuarios de Internet reaccionaron a la respuesta de Bellakath y afirmaron que están en desacuerdo con lo que ella dijo.

“Siguen con la realidad bien alterada !!! Cuál cantante”, “No necesitas ser influencer para dar contenido”, “Desde cuando en only se comvirtió en carrera”, “Se ardieron porque les dijeron sus verdades” y “Esas dos solo saben estar sentadas frente el espejo”; fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

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