Bellakath es la nueva participante de La Mansión VIP 2

La cantante de reguetón Bellakath fue la sorpresa al ser anunciada como la décima participante de La Mansión VIP, un reality show de formato 24/7 en el que los habitantes conviven en una mansión.

HotSpanish es el creador de este concepto similar a La Casa de los Famosos o La Granja VIP, sin embargo, éste solo se transmite por redes sociales y por lo tanto no tiene nada que ver los otros programas que son formatos de televisión cien por ciento.

Bellakath entra a La Mansión VIP

La cantante Bellakath fue la décima participante confirmada para entrar a La Mansión VIP. La reguetonera mexicana es una de las figuras más importantes de la escena urbana en el país y su anuncio para entrar a este programa fue uno de los más sorprendentes para los fans.

Bellakath apareció en el anuncio con un impactante atuendo en color blanco y una luminosa cabellera rubia. La cantante apareció primero con la cara tapada, pero después se descubrió el rostro y fue coronada como una reina.

Los fans recibieron de manera positiva la participación de Bellakath en el reality show porque afirman que su explosiva personalidad dará mucho contenido.

“Esto está mejor que las películas de Netflix”, “Se vienen lo bueno ajajaja que ya empiecen los agarrones”, “Ya quiero ver pleito entre la yeri y ella, se va poner sabroso”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

La llegada de Bellakath fue una de las más sorpresivas porque se prevé que también entre Yeri Mua y tras sus pleitos que han tenido se espera que dentro de La Mansión VIP también se peleen y generen contenido que se haga viral en las redes sociales.

Algunos usuarios señalaron que cuando se dieron a conocer las pistas de Bellakath se confundieron y pensaron que se trataba de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, ya que la mujer ha sobresalido recientemente por su incursión como influencer en las redes sociales.

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