La segunda temporada de La Mansión VIP está a poco de comenzar y continúa revelando quiénes serán los participantes. Apenas ayer se confirmó la incorporación de Cintia Cossio como la octava participante del reality digital creado por HotSpanish.

La influencer colombiana llega al programa como una de las figuras más populares de redes sociales en Latinoamérica, pues suma más de 18 millones de seguidores, y también es conocida por su paso por Acapulco Shore.

Descubre quién es Cintia Cossio, cuántos años tiene, de dónde es, quién es su esposo y cuántos hijos tiene la participante de La Mansión VIP.

TE RECOMENDAMOS: OMG Paola Suárez es la sexta participante confirmada de La Mansión VIP 2

Cinthia Cossio octava participante de la segunda temporada de #LaMansionVip pic.twitter.com/j23naWPLKw — La Mansion Vip (@lamansionvipmx) November 4, 2026

¿Quién es Cintia Cossio de La Mansión VIP 2? Edad, estatura, hijos, esposo y de dónde es

Cintia Daniela Cossio Castaño es una modelo, influencer y creadora de contenido originaria de Medellín, Colombia. Alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias a sus publicaciones de estilo de vida, humor y modelaje, además de ser hermana del influencer Yeferson Cossio.

Nació el 24 de octubre de 1996, por lo que actualmente tiene 30 años. Actualmente suma millones de seguidores en distintas plataformas digitales. En TikTok cuenta con 10.2 millones de seguidores y 8 millones en Instagram.

Cintia Cossio también es madre de un hijo llamado Thiago, fruto de su relación con el creador de contenido Jhoan López, y de un bebé.

Durante los últimos años, la pareja acaparó titulares pues anunció su separación, a raíz de una presunta infidelidad; sin embargo, luego fueron captados nuevamente juntos, lo que desató rumores de que se habían reconciliado, pero actualmente no tienen fotos juntos.

Cintia Cossio también participó en la quinta temporada de Acapulco Shore, en 2018, cuando entró en lugar de Fernando Lozada. Sin embargo, salió del reality de forma precipitada pues tuvo varios problemas con Karime Pindter y Manelyk González, por lo que la producción decidió expulsarla tras cuatro capítulos.

Puedes leer: