Paola Suárez es la sexta participante confirmada de La Mansión VIP 2

Este domingo 1 de noviembre, se dio a conocer que Paolita Suárez será una de las participantes de La Mansión VIP 2, una noticia que emocionó tanto a los seguidores de Las Perdidas como a quienes saben que el nombre de la influencer es sinónimo de risas y polémicas.

A través de las redes sociales de HotSpanish fue que dieron a conocer la participación de la estrella de Internet con un video como ha ocurrido en las revelaciones anteriores.

En el clip, se puede ver como un enmascarado se encuentra mirando una brújula mientras camina por el bosque. “Amiga, estoy perdida, no sé dónde estoy, estoy perdida”, dice Paolita Suárez antes de mirar a la cámara y sonreír con su revelación.

El tema del video está directamente relacionado con cómo la famosa se hizo viral con su amiga Wendy Guevara hace ya varios años, cuando grabaron un video en el qe decían estar perdidas en el cerro tras ser abandonadas por dos hombres.

La famosa se une a las personalidades ya confirmadas, Karely Ruiz, Itati López, Tony Aguirre, João Ferreira y Edwin Mendoza, quienes fueron anunciados antes que ella para el programa 24/7.

Paola Suárez es una reconocida creador de contenido, influencer y empresaria mexicana nacida en León, Guanajuato; es considerada como una pionera de la visibilidad para las mujeres trans en los medios masivos.

A lo largo de su carrera, Paola ha diversificado su presencia en múltiples plataformas y proyectos comerciales. En el ámbito digital, cuenta con millones de seguidores en canales como YouTube, Instagram y TikTok, donde comparte su día a día, transmisiones en vivo llenas de anécdotas y colaboraciones con diversas personalidades del espectáculo.

Ahora, con su confirmación oficial como la sexta participante de La Mansión VIP, Paola Suárez se prepara para aportar su explosiva personalidad, su ingenio y su experiencia en el formato de telerrealidad. Su incorporación promete revolucionar la convivencia dentro de la mansión, convirtiéndola desde ya en una de las figuras más esperadas y mediáticas de esta nueva edición del reality.

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