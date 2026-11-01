Turco Mohamed explota contra el América y señala un error que puede costarle caro a las Águilas

Antonio Mohamed, DT del Toluca, en el partido ante el América de Guillermo Almada en la Liga MX

Antonio Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, acusó al América de violar el reglamento por usar 10 extranjeros en la cancha, durante el partido de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX realizado en la cancha del Estadio Azteca. El Turco evitó hablar de la polémica por los dos penaltis, uno por equipo, en el cierre del juego.

“Polémico es que el América haya tenido 10 extranjeros en el torneo, es el único equipo del futbol extranjero que pusieron 10 extranjeros en cancha, le cambiaron el número a un jugador después lo sacaron y lo pusieron en la Sub-20. Eso es polémico, polémico es la última jugada del partido también. Polémico es eso porque el reglamento dice 9 extranjeros y América jugó con 10, Ícaro creo que es, ¿no? Me parece, creo que el empate está bien”, indicó el Turco Mohamed en conferencia de prensa.

Chuy y los Rojos insistiendo 🔥 pic.twitter.com/dNqegZTbb9 — Toluca FC (@TolucaFC) November 1, 2026

Las palabras del Turco Mohamed pueden generar una investigación por parte de la Federación Mexicana de Futbol y en caso de que el América haya violado el reglamento, estaría enfrentando un castigo. Por el momento no se ha comunicado si las Águilas rompieron las reglas o no.

El Coloso de Santa Úrsula abrió sus puertas por tercera ocasión en menos de una semana, esta vez para el enfrentamiento entre América y Toluca, compromiso de alto calibre entre dos de los mejores equipos del futbol mexicano y que terminó con un cardiaco empate 2-2 luego de un polémico cierre por dos penaltis, uno para cada equipo.

“No nos vamos conformes con el empate, hicimos los méritos para ganarlo, tuvimos equivocaciones en jugadas puntuales, nos viene pasando, tenemos que seguir trabajando y mejorar esos errores que nos castigan. Conforme con el trabajo del equipo, fue intenso, tuvimos las más claras nosotros, pero no lo pudimos ganar”, agregó el estratega de los Diablos Rojos.

Pese a que evitó la derrota, el América llegó a tres juegos sin victoria en el Apertura 2026, luego de su derrota ante Pachuca y su igualada contra Xolos. Sin embargo, es líder de la Liga MX con 29 puntos, superando por diferencia de goles a Chivas.

“Me tiene ocupado, preocupado no, dependemos de nosotros para calificar, con dos de seis que quedan, estamos dentro, tenemos que mejorar en esos aspectos. El equipo va mejorando, vamos a tener un gran cierre”

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