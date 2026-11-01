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¡Orgullo mexicano! Roman Bravo-Young consigue histórica medalla de plata en el Campeonato Mundial de Lucha Astana 2026

Roman Bravo-Young consiguió la primera medalla de México en la historia en un Campeonato Mundial de lucha

Roman Bravo-Young gana plata en el Campeonato Mundial de Lucha Astana 2026
Roman Bravo-Young gana plata en el Campeonato Mundial de Lucha Astana 2026 Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

El luchador mexicano Roman Bravo-Young conquistó la medalla de plata en la categoría de 57 kg, estilo libre, durante el Campeonato Mundial de Lucha Astana 2026. Se trata de la primera presea histórica de México en la disciplina dentro de un mundial.

Roman Bravo-Young se midió en la final de la categoría dentro del Campeonato Mundial de Lucha Astana 2026 al estadounidense Spencer Lee, quien se llevó el oro a casa al vencer al azteca por superioridad técnica.

A pesar de caer en la final, el torneo que realizó Roman Bravo-Young fue impresionante. En semifinales venció al vigente campeón mundial y n° 1 del ranking, el norcoreano Han Chong-song, en semifinales. Este triunfo le aseguró medalla.

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Con este resultado Roman Bravo-Young se convierte en uno de los 12 atletas mexicanos que consiguen una medalla en un Campeonato Mundial en el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

aar

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