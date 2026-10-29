Premio Nacional de Deportes 2026: Isaac del Toro y Guillermo Ochoa recibirán el galardón; conoce a los ganadores

Isaac del Toro recibirá el Premio Nacional de Deportes 2026, lo confirmó este jueves ESPN y Claro Sports. El ciclista mexicano obtendrá por segundo año consecutivo este galardón que entrega el Gobierno de México por medio de la Conade.

El oriundo de Ensenada, Baja California, obtuvo el premio en la categoría de deportista profesional después de su gran temporada que tuvo con el UAE Team Emirates en la que sumó su primer podio en el Tour de France.

Guillermo Ochoa también se encuentra dentro de la lista de ganadores de este premio. El exjugador mexicano fue galardonado en la categoría “trayectoria deportiva”, por lo que realizó en el balompié mundial. Este logro lo consigue después de retirarse del máximo circuito tras su participación en la Copa del Mundo 2026.

Isaac del Toro concluyó su participación en la temporada con el Giro de Lombardía. ı Foto: X @TeamEmiratesUAE

Estos son todos los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

El Premio Nacional de Deportes siempre galardona a los mejores atletas mexicanos del año y este 2026 varios deportistas aztecas tuvieron grandes actuaciones en sus respectivas disciplinas, como Erick Portillo en salto de altura.

Ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

Isaac del Toro - Deporte Profesional

Guillermo Ochoa - Trayectoria Deportiva

Erick Portillo - Deporte Amateur

Kenia Lechuga - Deporte Amateur

Yareli Salazar - Deporte Amateur

María del Rosario Espinoza - Entrenador

Los deportistas que serán galardonados demuestran que la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comienza a tomar fuerza para busca el mayor número de medallas posibles en la justa veraniega.

MEMO OCHOA recibió un homenaje en Los Ángeles previo al partido ante Chile. Se reconoció su trayectoria con el Tricolor y los seis mundiales a los que acudió. ı Foto: Especial

¿Cuándo se entregará el Premio Nacional de Deportes 2026?

El Premio Nacional de Deportes es el mayor logro que un mexicano puede conseguir en su país y que varios atletas buscan cada año.

El galardón se entrega a los mejores deportistas desde 1975 por mandato presidencial. La ceremonia reúne a los mejores atletas del país para premiar distintos rubros como la trayectoria o el trabajo.

Se espera que este año la gala se lleve a cabo en el marco de las celebraciones por el Aniversario de la Revolución Mexicana, es decir el próximo 20 de noviembre y el lugar que albergue el evento posiblemente sea Palacio Nacional.

DCO