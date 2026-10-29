Premio Nacional de Deportes 2026: Isaac del Toro y Guillermo Ochoa recibirán el galardón; conoce a los ganadores

Isaac del Toro recibirá el Premio Nacional de Deportes 2026, lo confirmó este jueves ESPN y Claro Sports. El ciclista mexicano obtendrá por segundo año consecutivo este galardón que entrega el Gobierno de México por medio de la Conade.
El oriundo de Ensenada, Baja California, obtuvo el premio en la categoría de deportista profesional después de su gran temporada que tuvo con el UAE Team Emirates en la que sumó su primer podio en el Tour de France.
Guillermo Ochoa también se encuentra dentro de la lista de ganadores de este premio. El exjugador mexicano fue galardonado en la categoría “trayectoria deportiva”, por lo que realizó en el balompié mundial. Este logro lo consigue después de retirarse del máximo circuito tras su participación en la Copa del Mundo 2026.
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Estos son todos los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026
El Premio Nacional de Deportes siempre galardona a los mejores atletas mexicanos del año y este 2026 varios deportistas aztecas tuvieron grandes actuaciones en sus respectivas disciplinas, como Erick Portillo en salto de altura.
Ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026
- Isaac del Toro - Deporte Profesional
- Guillermo Ochoa - Trayectoria Deportiva
- Erick Portillo - Deporte Amateur
- Kenia Lechuga - Deporte Amateur
- Yareli Salazar - Deporte Amateur
- María del Rosario Espinoza - Entrenador
Los deportistas que serán galardonados demuestran que la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comienza a tomar fuerza para busca el mayor número de medallas posibles en la justa veraniega.
¿Cuándo se entregará el Premio Nacional de Deportes 2026?
El Premio Nacional de Deportes es el mayor logro que un mexicano puede conseguir en su país y que varios atletas buscan cada año.
El galardón se entrega a los mejores deportistas desde 1975 por mandato presidencial. La ceremonia reúne a los mejores atletas del país para premiar distintos rubros como la trayectoria o el trabajo.
Se espera que este año la gala se lleve a cabo en el marco de las celebraciones por el Aniversario de la Revolución Mexicana, es decir el próximo 20 de noviembre y el lugar que albergue el evento posiblemente sea Palacio Nacional.
DCO