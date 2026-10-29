Estrellas mundiales felicitan a Checo Pérez por sus 300 carreras y así reaccionó el mexicano (VIDEO)

Checo Pérez vuelve al Gran Premio de México después de dos años de ausencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero en esta ocasión será una cita especial para el jalisciense al cumplir 300 carreras en la máxima categoría del automovilismo en su casa y algunas figuras le mandaron un mensaje para felicitarlo.

Valtteri Bottas, Alexander Albon, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Iván Zamorano fueron algunas de las figuras que le mandaron un mensaje al mexicano de cara a su Gran Premio 300 dentro de la Fórmula 1.

HICIERON SONREÍR A CHECO 😁



👀 La reacción de Sergio Pérez a las felicitaciones por su Gran Premio 300. #MexicoGP pic.twitter.com/d0ICy62bWw — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 29, 2026

¿Cuándo y dónde fue la primera carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Checo Pérez arrancó su carrera en la Fórmula 1 con la escudería Sauber en 2011, año en el que realizó su debut formalmente en la máxima categoría del automovilismo.

En aquel año, el piloto mexicano tuvo su primera aparición en la parrilla de volantes del Gran Circo y fue en el Gran Premio de Australia donde inició esta historia, aunque el resultado no fue favorable para Checo Pérez, ya que terminó descalificado de la contienda por temas en su alerón.

El mejor resultado del volante jalisciense en su primera campaña ocurrió en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde terminó en el séptimo lugar de la parrilla. Checo Pérez utilizaba el número 17 en su monoplaza cuando debutó en la categoría.

Checo Perez en el Show Run en la Ciudad de México. ı Foto: X @F1

¿A qué hora se correrá el Gran Premio de México?

Llegó el momento de presenciar una de las fechas más esperadas del campeonato: la Fórmula 1 aterriza en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar una nueva edición de la contienda en suelo mexicano.

La carrera del domingo 1 de noviembre está programada para que arranque en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y si no existe algún percance en la contienda, podríamos conocer al ganador pasando las 15:00 horas.

Andrea Kimi Antonelli busca coronarse campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera en el Gran Premio de México y solo necesita sumar dos puntos para poder amarrar el cetro del Gran Circo.

DCO