¿Es verdad que murió Laura Bozzo este 28 de octubre 2026? Esto se sabe

La conductora de televisión Laura Bozzo causó preocupación en las redes sociales porque comenzó a circular un rumor de que la peruana había muerto, luego de permanecer hospitalizada varios días.

Las redes se inundaron de mensajes que reaccionaron al rumor del fallecimiento de la presentadora. Sin embargo, también comenzaron a circular otras versiones sobre lo que realmente había sucedido con ella.

¿Murió Laura Bozzo?

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Laura Bozzo no murió y está viva.

" ¡Javier Ceriani acaba de hablar directamente con Alexa, hija de Laura Bozzo, quien confirmó que su mamá está viva! La familia desmiente así los rumores que circulan sobre la supuesta muerte de la conductora peruana", se lee en la publicación.

EXCLUSIVA: ¡Javier Ceriani acaba de hablar directamente con Alexa, hija de Laura Bozzo, quien confirmó que su mamá está viva!



❌ La familia desmiente así los rumores que circulan sobre la supuesta muerte de la conductora peruana.



🦅 ¡EXCLUSIVA DE JAVIER CERIANI OFICIAL!… pic.twitter.com/Ay24tFCvlN — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) October 28, 2026

Por otra parte, el mánager de Laura Bozzo fue entrevistado en el programa de Todo para la mujer de Maxine Woodside y señaló que se trata de algo no confirmado y que no quisiera él dar información que no sea real, por lo que no puede confirmar si esto es real.

Hasta Alfredo Adame publicó una imagen en sus redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de Laura Bozzo y pidió a los fans confirmar si esta información era verdad o falsa.

Laura Bozzo fue hospitalizada ı Foto: IG @laurabozzo_of

Posteriormente, el actor publicó un mensaje en sus redes para aclarar que no era cierto lo de la muerte y se disculpó y pidió tomar la información solo de manera oficial.

Esta no es la primera vez que “matan” a Laura Bozzo en las redes sociales, el pasado 3 de febrero de 2026 también comenzó a circular el rumor de su fallecimiento, pero la misma conductora lo desmintió.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

El pasado 14 de octubre se dio a conocer que Laura Bozzo tuvo que ser internada de emergencia en un hospital público de Acapulco a causa de que se le reventó una úlcera gástrica.

Ante las especulaciones sobre su estado de salud, en su cuenta de Instagram, la conductora reveló que se encontraba bien y hasta bromeó con que “no se iban a deshacer de esta momia”.

Posteriormente, la conductora fue trasladada a un hospital en la Ciudad de México para ser atendida. Hasta el momento no se habían dado a conocer más avances sobre su estado de salud.

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