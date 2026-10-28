Lupe Esparza: La música de Bronco es hereditaria

El líder de Bronco recuerda los tropiezos que marcaron sus inicios hace 47 años y celebra que jóvenes y niños canten sus éxitos. El grupo anuncia su gira Inquebrantable para 2027, y concluye la actual en la Arena CDMX el próximo 5 de diciembre.

Un perro fue el único asistente a uno de los primeros conciertos de la agrupación. La anécdota que Lupe Esparza todavía cuenta entre risas contrasta con los escenarios multitudinarios que hoy pisa la agrupación, pero también explica por qué el cantante no da por sentado el éxito. A 47 años de trayectoria, el grupo sigue buscando nuevas audiencias, renovando sus espectáculos y demostrando que sus canciones pueden unir a varias generaciones, incluso a quienes escuchan otros géneros musicales.

“Llegamos al evento y entró solamente un perro”, recordó Esparza sobre aquella presentación en Nadadores, Coahuila. “Alguien intentó sacar al animal con una escoba, pero no pudo porque, le gustaba la música de Bronco”. La experiencia se convirtió en una lección para artistas que comienzan y se desaniman cuando sus conciertos no se llenan.

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El Dato: MÁS DE 50 conciertos ofreció Bronco en su reciente gira El gran baile, con la que recorrió diferentes países.

“Yo les digo a los compañeros que recién empiezan y que se agüitan porque hubo 50 gentes en un concierto de ellos: eso fue muy bien comparado con uno de nosotros”, comentó.

De aquellos primeros pasos a los escenarios internacionales, Bronco ha recorrido un camino que Lupe Esparza califica de arduo, aunque reconoce que mantenerse vigente ha sido algo fundamental para no quedarse atrapados en la nostalgia.

“Nosotros no nos acostumbramos a ser un grupo del recuerdo. Siempre queremos estar actualizados con la música”, afirmó.

La agrupación se prepara para cerrar su gira El Gran Baile el próximo 5 de diciembre en la Arena CDMX, después de presentarse en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Para este espectáculo incorporó pantallas, escenografía y un caballo de 10 metros que los acompaña en el escenario.

La renovación, sin embargo, no se limita al montaje. Los integrantes ya trabajan en Inquebrantable, el espectáculo que presentarán el próximo año, porque consideran que el público cambia y merece encontrar nuevas propuestas cada vez que acuden a sus conciertos.

Uno de los fenómenos que más emocionan al líder del grupo es ver a niños y jóvenes cantar temas que acompañaron a sus padres o abuelos. En sus presentaciones, asegura, es común encontrar familias en las que conviven hasta cuatro generaciones.

“Podemos presumir que nuestra música se ha convertido en música hereditaria. Han pasado las generaciones y, de repente, podemos ver en algún concierto tres o casi cuatro generaciones juntas, lo cual es increíble”, expresó.

Durante su conferencia, Esparza también habló sobre la situación que viven los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, en medio de las redadas y la incertidumbre que enfrentan muchas familias.

“Es una situación bastante complicada para nuestros compatriotas, para toda nuestra gente latina que está en ese país. Lo único que queremos es que tengan esperanza ysobre todo mucha fe. Todo en esta vida pasa, sólo debemos se pacientes”, concluyó.