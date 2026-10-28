Saya Scarlet deslumbra en Yokai MX y conquista a México

El cariño de sus seguidores mexicanos sorprendió a Saya Scarlet, una de las figuras internacionales del cosplay que brilló en la primera edición de Yokai MX Expo, encuentro que reunió a cientos de aficionados de la cultura japonesa los días 24 y 25 de octubre en Expo Reforma, Ciudad de México. La creadora, reconocida internacionalmente por sus caracterizaciones de personajes del anime, se mostró feliz por la calidez con la que fue recibida y por descubrir cuánto la quiere el público mexicano.

La presencia de Scarlet fue uno de los principales atractivos de la convención, que también contó con Hamu Cotton, Yugoro, Gesha, que se unieron a las 12 figuras internacionales del cosplay, participaron en actividades de convivencia, sesiones fotográficas y encuentros con sus admiradores, quienes tuvieron la oportunidad de acercarse a las creadoras detrás de algunas de las caracterizaciones más llamativas de la escena internacional.

Fanáticos del cosplay durante la primera edición de Yokai MX. ı Foto: Carlos Aguillón / La Razón

La primera edición de Yokai MX Expo apostó por combinar el fenómeno del cosplay con el folclore japonés y la convivencia entre fanáticos. Su propuesta incluyó doce figuras inspiradas en los yokai, seres sobrenaturales que forman parte de las leyendas niponas y que han trascendido generaciones hasta llegar al anime, el cine, las series y los videojuegos.

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Víctor Luna, productor del encuentro, reconoció que las convenciones han cambiado con el paso del tiempo y que uno de los objetivos fue recuperar el espíritu que reunía a los aficionados más allá de las compras.

“Se ha perdido un poco la esencia”, comentó, al recordar aquellos encuentros en los que asistir significaba vivir una experiencia compartida.

“Ya no existe tanto esa magia que había antes, cuando ibas y vivías una experiencia”, agregó.

Luis Castañeda, socio fundador de Yokai MX Expo, destacó que el público debe ser el centro de este tipo de propuestas.

“Las prioridades son los fans. Todos los eventos existen gracias a la gente que tiene este interés y este entusiasmo por ir, compartir, conocer personas y disfrutar sus hobbies y sus gustos”, afirmó.

Así se vivió la primera edición de Yokai MX. ı Foto: Carlos Aguillón / La Razón

El recinto también se convirtió en un escaparate para el talento mexicano. Vestuarios elaborados, maquillaje, accesorios y actuaciones dieron forma al concurso de cosplay, que ofreció una bolsa de 80 mil pesos en premios. La competencia mostró que estas caracterizaciones van más allá de un disfraz: requieren creatividad, trabajo artesanal e interpretación para trasladar a los personajes de la ficción a la realidad.

Las esculturas de criaturas mitológicas y los escenarios temáticos acercaron a los visitantes a un universo que habitualmente conocen a través de las pantallas. La presencia de artistas internacionales, junto con la participación de creadores nacionales, amplió la experiencia para una comunidad que encuentra en el anime, el manga y los videojuegos una forma de compartir intereses.

Durante el encuentro, Yugoro celebró su visita a México y destacó la energía de sus habitantes, así como la riqueza de su gastronomía y cultura. Gesha, por su parte, resaltó la capacidad del cosplay para reunir a personas de distintas edades alrededor de una misma afición.

Una de las participantes de la Yokai MX Expo. ı Foto: Carlos Aguillón / La Razón

Con su primera edición, Yokai MX Expo buscó demostrar que las convenciones pueden ser mucho más que escaparates comerciales: son lugares para conocer a los artistas admirados, mostrar el trabajo propio y fortalecer los vínculos entre seguidores. Entre criaturas legendarias, vestuarios espectaculares y encuentros con figuras internacionales, la cita dejó una premisa clara: la pasión de los fans es la que mantiene vivo este universo.

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cehr