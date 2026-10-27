¿Quién es Isabella Rojas ‘La Colombiana’, la modelo golpeada con el dron pateado por Chavana? VIDEO

El conductor de televisión regiomontana, Ernesto Chavana, ha ganado gran viralidad debido a un clip en el que aparece pateando un dron que golpeo directamente a la modelo conocida como “La Colombiana”.

Durante el programa Es Show de Monterrey, Ernesto Chavarría se molestó con la producción, por lo que decidió patear un dron que se encontraba en el foro a ecasa discancia del suelo.

Debido a la fuerza y trayectoria que le dio al dron con el golpe, este objeto se dirigió directamente hacia Isabella Rojas, conocida como “La Colombiana”, provocandole una herida en el rostro.

De acuerdo con la información que se conoce, Isabella Rojas se encuentra bien, y tras preguntarle si se encontraba bien, el conductor ofreció una disculpa a La Colombiana, y aseguró que se haría responsable de lo que se sucitó.

“Me siento muy apenado y muy avergonzado de lo que acabo de hacer. Yo estaba bien encendido, pateo esta cosa que me pusieron en frente, y yo no sé si fueron mis zapatos nuevos que se agarró el chanfle” dijo el conductor.

Tras este incidente, los internautas externaron su preocupación por el estado de La Colombiana, e incluso señalaron que el conductor debería de ser despedido, pues pese a que la herida de Isabella no fue grave, el golpe podría haberse registrado en otra área del rostro.

Otros usuarios señalan que incluso la modelo podría presentar una demanda por el daño físico y moral que este incidente le provocó; además, aseveran que este incidente incluso podría acabar con el trabajo de Chavana.

Mientras que unos señalan de manera directa a la producción del programa, otros aseguran que el costo por los daños provocados debe ser totalmente cubierto por Ernesto Chavana.

¿Quién es Isabella Rojas ‘La Colombiana’?

Isabella Rojas es una creadora de contenido que comenzó a ganar más reconocimiento luego de aparecer en el programa de televisión mexicano Es Show.

En redes sociales, La Colombiana comparte fotografías sobre su estilo de vida, sus looks para el programa de televisión, sus raíces colombianas, y la experiencia que ha tenido al vivir en México.

En la plataforma Tik Tok se encuentra más activa, pues en esta comparte trends, lo que hace cuando sale del gimnasio, sus compras, los viajes que realiza, y un poco sobre su relación sentimental.

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