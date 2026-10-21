Ellas son María Perroni y Diana Shamadhi, las hijas de Mariana Garza de Timbiriche

Mariana Garza, integrante de Timbiriche y reconocida actriz mexicana, es una de las figuras de la música y la televisión más queridas del país. A raíz del estreno de la serie Timbiriche, sus fans se preguntan si sus hijas siguieron sus pasos en el mundo artístico.

Sus retoños son María Perroni y Diana Shamadhi Alarcón; en La Razón te contamos a qué se dedican actualmente.

Ellas son María Perroni y Diana Shamadhi, las hijas de Mariana Garza, integrante de Timbiriche

¿Quién es María Perroni?

María Perroni Garza nació el 20 de julio de 2007 en la Ciudad de México y es hija menor de la actriz y cantante Mariana Garza con el actor y productor Pablo Perroni. Actualmente se desempeña como actriz de televisión, teatro y doblaje.

La joven artista inició su formación siendo niña y debutó en teatro con la puesta en escena Billy Elliot, donde interpretó a Molly. Más adelante participó en trabajos de doblaje como El cascanueces y los cuatro reinos, El regreso de Mary Poppins y la serie animada Vampirina.

Entre sus proyectos más destacados figuran las telenovelas Vencer el pasado y Vencer la ausencia, donde dio vida a los personajes Rita Lozano y María del Rayo Rojo. También participó en la serie Más allá de ti y en las producciones Papás por conveniencia y Papás por siempre, por lo que es muy probable que la conozcas.

¿Quién es Diana Shamadhi?

Diana Shamadhi Alarcón Garza, conocida como Shamadhi Alarcón, es la hija mayor de Mariana Garza y del músico Benjamín Alarcón, de la agrupación Botellita de Jerez. Tiene 30 años.

Se especializó en escultura, estudió en The Cooper Union School of Art de Nueva York y se graduó en 2025, año en que también recibió un reconocimiento artístico.

Además de su trabajo como escultora y artista visual, fue parte del proyecto Solo Lucía (2018). También ha posado y desfilado para algunas marcas.

Diana Shamadhi, hija de Mariana Garza ı Foto: Captura de pantalla IG garza_alardin_mariana

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