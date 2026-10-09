¿Quién es el autor de ‘Somos amigos’, la canción con la que debutó Timbiriche?

Timbiriche fue una de las bandas más icónicas de los años 80s, que inició su carrera con una mítica presentación en el programa Siempre en Domingo, donde interpretaron la canción “Somos amigos”.

El tema musical fue interpretado por Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Sasha Sokol y Benny Ibarra, los integrantes originales de la banda mexicana.

Timbiriche debuta el 30 de abril de 1982 ı Foto: Especial

¿Quién es el autor de ‘Somos amigos’?

La canción “Somos amigos”, uno de los temas emblemáticos del disco debut de Timbiriche lanzado en 1982, fue escrita por el reconocido compositor e historiador musical Guillermo Antonio Méndez Guiú en coautoría con el guionista y lírico Erik Vonn.

Memo Méndez Guiú fue una pieza clave en la construcción del sonido y el concepto conceptual de la banda infantil. Durante los primeros años del grupo, se encargó de moldear temas frescos e pegajosos que se adaptaran a la juventud y ternura de sus integrantes, convirtiéndose en el arquitecto de gran parte del repertorio pop infantil de la época.

Por su parte, Erik Vonn aportó la estructura lírica a esta y otras composiciones iniciales del proyecto. La dupla creativa logró capturar la esencia de la camaradería juvenil, creando letras sencillas pero sumamente efectivas para el público infantil y familiar al que estaba dirigida la banda en sus inicios.

En cuanto a su temática, “Somos amigos” funciona como un himno a la lealtad, la empatía y la unión incondicional entre compañeros de vida. La letra refleja el valor del apoyo mutuo frente a los retos cotidianos, celebrando cómo la amistad verdadera puede superar cualquier obstáculo y mantenerse intacta a través del tiempo.

Para consultar la letra completa de esta y otras canciones de la agrupación, puedes realizar una búsqueda directa en Google o visitar plataformas especializadas de música y letras con licencia oficial.

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