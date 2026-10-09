Sin duda Timbiriche fue una de las agrupaciones más exitosas e influyentes de la música pop en México durante los años 80. A lo largo de su trayectoria, el grupo juvenil conquistó al público con canciones como “Besos de Ceniza”, “Con Todos Menos Conmigo” y “Tú y Yo Somos Uno Mismo”, temas que marcaron a varias generaciones.

Con el estreno de Timbiriche: La serie de ViX, fans y nuevas generaciones de espectadores buscan adentrarse en la historia de esta mítica banda; en La Razón te mostramos videos y fotos del debut de Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Benny Ibarra y Sasha Sokol en la música.

¿Cuándo, dónde y en qué año debutó Timbiriche? Así se vivió el histórico momento

Timbiriche debutó de forma oficial el 30 de abril de 1981, Día de las Infancias, en el programa de televisión Siempre en Domingo, uno de los espacios musicales más importantes de la televisión mexicana en aquella época.

La presentación representó el inicio de una historia que transformó el pop juvenil en México. La banda interpretó canciones como “Hoy Tengo que Decirte Papá”.

"Hoy Tengo que Decirte Papá", canción icónica ochentera del día del padre.



Fue compuesta por el músico y productor Guillermo Méndez Guiú en colaboración con Pedro Damián.



Aparece en el disco debut de Timbiriche, de 1982. pic.twitter.com/tbpAvItRIY — Joely (@Joely1984) June 21, 2026

Timbiriche fue un proyecto impulsado por Luis de Llano Macedo y otros creativos de Televisa con la intención de crear una propuesta musical infantil mexicana que compitiera con el fenómeno que entonces representaba el grupo español Parchís.

La alineación original de Timbiriche estuvo integrada por Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio, Diego Schoening, Benny Ibarra y Sasha Sokol. Antes de su lanzamiento, todos recibieron preparación en canto, baile y actuación dentro del Centro de Educación Artística de Televisa.

Uno de los momentos más recordados de aquel debut en 1982 fue la presencia del cantante español Miguel Bosé, quien fue el padrino artístico de la agrupación.

A partir de esa presentación, Timbiriche inició una carrera llena de éxitos y se convirtió en uno de los grupos más representativos del pop latino con éxitos como “Somos Amigos”, “La banda timbiriche”, “Besos de Ceniza”, “Con Todos Menos Conmigo” y “Tú y Yo Somos Uno Mismo”.

Timbiriche debuta el 30 de abril de 1982 ı Foto: Especial

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