Luis de Llano es tío de Benny Ibarra y hermano de Julissa

Tras el estreno de la serie de Timbiriche, muchos fans de la banda se interesaron por los lazos familiares que rodearon el nacimiento del exitoso grupo juvenil. Una de las dudas más frecuentes es cuál es la relación entre Luis de Llano, Benny Ibarra y Julissa; en La Razón te contamos.

¿Luis de Llano es tío de Benny Ibarra y hermano de Julissa?

Luis de Llano Macedo y Julissa son hijos del productor Luis de Llano Palmer y la actriz de la Época de Oro del cine mexicano Rita Macedo.

Julissa, actriz, cantante, directora y productora, es la madre de Benny Ibarra, actor y cantante integrante de Timbiriche. Por lo tanto, el productor Luis de Llano Macedo es el tío de Benny y hermano de Julissa.

Luis de Llano Macedo, Luis de Llano Palmer y Julissa ı Foto: IG luisdllanomacedo

¿Quién es Luis de Llano Macedo?

Luis de Llano Macedo nació en la Ciudad de México el 9 de junio de 1945; es un productor musical, de televisión mexicano. Es conocido por formar parte de la producción de telenovelas como Alcanzar una estrella, DKDA y Atrévete a soñar, entre otras.

Con sólo 17 años, inició a trabajar como técnico y operador en una estación de televisión en San Antonio, Texas, EU.

Luis de Llano Macedo también fue parte de la agrupación The Spitfires en 1960, donde fue bajista y acompañó en la voz a su hermana Julissa. Manuel González Johnny Dynamo, Juan Ramón Sordo y José Luis de la Huerta también integraron la banda de rock and roll.

Es recordado por ser el productor de agrupaciones icónicas de la industria en español, como Timbiriche (1982/1994), Fresas con crema (1982/88), Micro Chips (1987/1993), Garibaldi (1988/1996) y Kabah (1992/2005).

Timbiriche ı Foto: Especial

En julio de 2022, Sasha Sokol, integrante de Timbiriche, interpuso una demanda civil contra Luis de Llano Macedo por daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La cantante reveló en redes sociales que, entre los 14 y los 18 años, mantuvo una relación con el productor, quien entonces tenía 39 años.

Sokol señaló que la relación estuvo “marcada por manipulación, la diferencia de edad y una relación de poder”. En mayo de 2023, un juez lo condenó por vulnerar la dignidad, integridad y honor de Sokol, sentencia que fue confirmada el 26 de septiembre de 2023.

Aunque Luis de Llano promovió un amparo, el 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo rechazó por unanimidad y confirmó la condena.

Te puede interesar: