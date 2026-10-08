Cecilia Carbonell es la mamá de Thalía en serie de Timbiriche: ’Una historia contada con respeto’

La actriz Cecilia Carbonell se enfrenta a uno de los personajes más importantes de su carrera con su interpretación de Yolanda Miranda, madre de Thalía, en la nueva serie Timbiriche, producción que recrea los inicios y el ascenso a la fama de uno de los grupos juveniles más importantes de México.

Para Carbonell, la oportunidad llegó casi por casualidad. La actriz se enteró a través de redes sociales de que se realizaban audiciones en Uruguay para un proyecto mexicano, sin saber inicialmente que se trataba de una historia relacionada con Timbiriche. Fue hasta que recibió el guion para realizar un self tape cuando descubrió de qué producción se trataba.

“Creo que desde el segundo uno dije: ‘esto tiene que ser para mí, no sé cómo, pero tiene que ser’”, recordó la actriz, quien además tenía una conexión personal con Thalía desde su infancia.

“Es curioso, pero desde niña yo era súper fanática de Thalía, entonces miré desde Uruguay absolutamente todas sus novelas: Mariana del Barrio, María Mercedes, Marimar, todas. Creo que mi primer CD original fue Arrasando y bueno como que tenía mucho fanatismo por ella y cuando veo que iba a poder interpretar a su mamá fue como de doblemente satisfacción”, relató en entrevista con La Razón.

Después de una segunda audición, en la que tuvo la oportunidad de trabajar con otra actriz para tener una réplica en vivo, Cecilia Carbonell recibió la confirmación de que había obtenido el personaje. A partir de entonces comenzó una investigación sobre Yolanda Miranda, aunque encontró poco material audiovisual sobre ella.

La actriz recurrió a una entrevista disponible en YouTube, que vio en numerosas ocasiones, así como a entrevistas de Laura Zapata, otra de las hijas de Miranda, para tratar de acercarse a la personalidad de su personaje sin tratar de imitar, explicó, para buscar capturar la energía, presencia y carácter de la mamá de Thalía.

Cecilia Carbonell construyó al personaje sin juzgarlo

Uno de los principales retos para Carbonell fue interpretar a una mujer cuyas decisiones pueden ser cuestionadas desde la perspectiva actual. Para la actriz, la clave estuvo en comprender el contexto en el que Yolanda Miranda tomó esas decisiones y evitar juzgarla desde su propia visión.

Cecilia Carbonell filmando escenas de la serie de Timbiriche ı Foto: Cortesía

“Lo que intenté sobre todas las cosas es como no juzgar el personaje porque creo que siempre que un personaje llega a manos de un actor lo que tiene que hacer es como defender absolutamente siempre Asus decisiones, al final de cuentas los vamos a interpretar”, señaló.

Carbonell consideró que para entender a Miranda era necesario tomar en cuenta el entorno familiar en el que creció Thalía, así como las circunstancias sociales y laborales de los años 80.

“Desde ese punto de vista entendí que lo mejor era desde el comienzo del proceso entender por qué hacía lo que hacía”, explicó.

Para la actriz, Miranda fue una mujer que tuvo que abrirse camino en un ambiente dominado por hombres y empresarios con gran poder.

Cecilia Carbonell ı Foto: Cortesía

“En ese año y en esa industria pues estaba rodeada de puros hombres, plagada de empresarios poderosos y como que saber meterse ahí, saber con quién hablar, saber qué toca, qué puerta tocar, creo que son cosas que evidentemente Yolanda tenía herramientas que sí sabía manejar, sabía cuándo usarlas”, afirmó.

Sin embargo, Carbonell también reconoce desde su propia perspectiva que la presión a la que fue sometida Thalía durante su infancia y adolescencia fue considerable. La actriz mencionó que la serie puede generar una reflexión sobre las circunstancias de aquella época y sobre cómo han cambiado las percepciones con el paso del tiempo.

La series es una historia para reflexionar

Carbonell espera que el público pueda acercarse a la serie de Timbiriche entendiendo que se trata de una historia situada en un contexto diferente al actual y no únicamente desde los criterios del presente.

“Tenemos que conocer la historia y tomar apuntes necesarios como para decir de esto nunca más”, afirmó al hablar de la importancia de analizar el pasado sin borrar o cancelar aquello que ocurrió.

Cecilia Carbonell interpreta a Yolanda Miranda ı Foto: Cortesía

La propia historia de Yolanda Miranda también llevó a Carbonell a reflexionar sobre su trayectoria. La actriz, quien actualmente tiene 40 años, reconoció que en ocasiones se ha preguntado si comenzó tarde su carrera, pero considera que haber tenido una infancia y adolescencia alejadas de la industria también fue importante para convertirse en la persona y actriz que es actualmente.

“Porque tengo que 40 años y no, no es así porque en realidad tuve la gran satisfacción de vivir mi niñez y mi adolescencia con como una niña y como una adolescente totalmente normal”, reflexionó.

Timbiriche: ‘Una historia que está contada con respeto’

La producción ya comenzó a generar conversación incluso antes de su estreno. Carbonell reconoció que no sabe si está completamente preparada para la reacción que pueda provocar la serie, especialmente porque algunos de los integrantes originales de Timbiriche ya manifestaron públicamente que no participaron en la construcción de la historia.

“Creo que no pero me voy a ir preparando creo que va a ser un proceso de aprendizaje porque honestamente es la primera vez que me encuentro en en un de verdad considero que en mi carrera este es el primer personaje pues con más peso y justo como decías, encima es como muy controversial”, comentó.

Sobre el comunicado de los integrantes originales del grupo, la actriz consideró comprensible que establezcan su postura al no haber sido consultados.

Pues en realidad yo creo que está bien porque si no fueron invitados a contar la historia y tampoco a verla es justo que desde antes digan: ‘Nosotros no sabemos qué va a pasar’ Cecilia Carbonell



Carbonell, sin embargo, confía en que la producción pueda ser recibida desde el respeto y que el público juzgue la historia una vez que la conozca.

“Entonces si la ven como con cariño y como una historia que está contada con respeto quizás cambien esa pues esa mentalidad”, expresó.

Aunque todavía no ha visto la serie completa, la actriz considera que los hechos fueron tratados con cierta libertad para construir una narración atractiva.

“Sí he estado en los días que me ha tocado a mí estar grabando y como creo que han embellecido muchísimo los hechos para contar una linda historia al final de cuentas, eso es lo que creo”, dijo.

En Timbiriche, Carbonell aparecerá a partir de los primeros capítulos relacionados con la incorporación de Thalía al grupo, mientras la historia avanza desde los inicios de la agrupación en 1982 hasta la llegada de la cantante en 1987.

Para la actriz, interpretar a Yolanda Miranda representa así no sólo la oportunidad de formar parte de una historia conocida por varias generaciones, sino también el desafío de darle vida a una mujer compleja desde la comprensión de su época y sus circunstancias.

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