Después del asesinato de Valentín Elizalde tras su presentación en el palenque de la Expo Feria de Reynosa, Tamaulipas, su figura permanece intacta, no sólo por su legado en la música regional mexicana, sino también por las interrogantes sin resolver en torno a su muerte, donde también perdieron la vida su representante, Mario Mendoza, y su chofer, Reynaldo Ballesteros.

Para reconstruir las últimas 72 horas del intérprete, la nueva docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro propone una mirada íntima bajo el formato de true crime.

En entrevista con La Razón, el productor Alejandro Sugich, fundador de Sula Films, explicó que su impulso para concretar este proyecto nació de sus propias raíces sonorenses y de haber conocido al cantante mientras iban a la secundaria para luego reencontrarse en la universidad.

El Dato: La producción recabó testimonios de familiares, amigos y personas que trabajaron con el cantante.

“Cuando él muere en 2006 yo estaba en Los Ángeles graduándome de cine y se me quedó en la mente llevar su historia porque tengo un entendimiento de la cultura del norte y de lo que representaba él tanto para la gente acomodada como para los trabajadores”, señaló.

Aunque inicialmente se consideró hacer una película de ficción, el proyecto tomó un rumbo definitivo hace unos años cuando surgió la oportunidad de documentar las últimas 72 horas de vida de Elizalde, un periodo poco explorado hasta entonces. Para lograrlo, Sugich apostó por sumar al director Ida Cuéllar (El secreto del doctor Grinberg) debido a su destreza para manejar la tensión narrativa del documental, logrando así una alianza creativa que llevaría a la realización de la serie en conjunto entre Sula Films, Lemon y HBO.

Uno de los principales desafíos consistió en equilibrar el rigor periodístico con el respeto hacia el ídolo popular y sus allegados, evitando caer en el amarillismo. “Tratamos al personaje con mucho respeto, pero a la vez con mucha humanidad para mostrar a alguien real, transparente, con debilidades y virtudes como cualquier ser humano”, afirmó el productor.

Subrayó que no pretende dictar sentencias judiciales, sino exponer las tres principales hipótesis del atentado para que la audiencia forme su propio criterio, contando con testimonios inéditos de peritos, autoridades y periodistas que guardaron silencio por temor.

La investigación requirió un despliegue minucioso en Sonora y Tamaulipas para obtener material de archivo inédito, rescatando cerca de 20 horas de grabaciones provenientes de medios de comunicación regionales, además de licenciar nueve canciones originales del cantante.

Para Sugich, condensarlo en tres episodios responde tanto a la complejidad de los derechos musicales como al deseo de entregar un relato contundente. “Después del asesinato de Valentín han matado a 52 músicos y cantantes, y no ha pasado nada con eso; este trabajo también es para visibilizar la impunidad y rendir homenaje a Mario y a Reynaldo”, dijo.