Ebenezer: Los fantasmas de Navidad: Reparto, estreno y doblaje

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, el clásico literario de Charles Dickens, llega a la pantalla grande con el cineasta estadounidense Ti West, quien llevará al público en una historia de fantasmas ambientada en el Londres.

Descubre de qué trata la película, cuándo se estrena, quiénes son las figuras que integran el reparto y quiénes son los actores de doblaje de la versión en español latino.

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad- Estreno

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad es la adaptación de A Christmas Carol de Charles Dickens. La cinta está dirigida por Ti West y se estrenó en México este jueves 12 de noviembre de 2026. Dura 1 hora y 56 minutos.

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La película puede verse en salas de cine comercial de todo el país como Cinemex y Cinépolis, así como en algunas cadenas independientes. Por el momento se desconoce en qué fecha llegará a streaming, pero lo que sí se sabe es que podrá verse en la plataforma Paramount+.

Johnny Depp se convierte en Ebenezer Scrooge y recorre Bryant Park en Nueva York ı Foto: X: ebenezermovie

¿De qué trata la película? Sinopsis

Ebenezer Scrooge (Johnny Depp), un anciano avaro que desprecia la Navidad, recibe la visita de su difunto socio Jacob Marley y de los espíritus de las Navidades Pasada, Presente y Futura, quienes lo obligan a enfrentar su vida y la posibilidad de redención.

Reparto principal y doblaje mexicano de Ebenezer: Los fantasmas de Navidad

Ebenezer Scrooge es interpretado por Johnny Depp y su voz en español es la de Ricardo Tejedo

Jacob Marley es interpretado por Ian McKellen, su voz en español latino es la de Gabriel Pingarrón

Bob Cratchit es interpretado por Rupert Grint, mientras que Moisés Iván Mora realiza el doblaje

Fantasma de las Navidades Pasadas es interpretado por Andrea Riseborough; Leyla Rangel la dobla al español latino

Fantasma de las Navidades Presentes es interpretado por Tramell Tillman, su voz en español latino es la de Dafnis Fernández

Fred Holywell es interpretado por Sam Claflin y su voz en español es la de Carlo Vázquez

Tráiler de Ebenezer: Los fantasmas de Navidad

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Ebenezer: Los fantasmas de Navidad doblado a español latino, que fue publicado por Paramount Pictures México.

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