Yo soy Rocky: Nostalgia, pasión y el triunfo del verdadero ‘underdog’ del cine

No es un secreto que la vida de Sylvester Stallone cambió por completo después de Rocky (1976); también se sabe que para que la ficción escrita por él llegara a los cines, atravesó una odisea digna de ser contada y a 50 años del estreno de la primera película de la saga, el director Peter Farrelly lleva todos los detalles del proceso a la pantalla grande.

Yo soy Rocky (I Play Rocky, en inglés) funciona para homenajear la historia de perseverancia detrás del clásico del cine que cautivó al público internacional en 1976, pues a lo largo de la historia refuerza el mensaje detrás de la cinta sobre el boxeador amateur que aparece de la nada y demuestra que, a veces, la mayor victoria no consiste en salir campeón del ring, sino en tener la valentía de mantenerse de pie y aguantar hasta el último asalto.

A lo largo del filme, hay enormes referencias a la icónica película, así como datos sobre la misma como que Stallone se inspiró en la famosa pelea de Chuck Wepner contra el campeón Muhammad Ali para crear la película. Es evidente que la película se sostiene principalmente a través de la nostalgia, las referencias al pasado y el amor por el clásico, pero no por eso es menos disfrutable, pues se mantiene ligera y encantadora durante sus 128 minutos de duración.

Los paralelismos entre la vida de Sylvester Stallone y de El Semental Italiano son evidentes. Ambos personajes con vidas precarias, encuentran al amor y después tienen la oportunidad de cumplir su sueño; en el caso de Balboa, era tener su gran pelea contra el mejor boxeador de todos, Apollo Creed, mientras que para Syl, la meta era protagonizar una película guionizada por él mismo.

Y uno de los mayores aciertos de la película es como logra transmitir el deseo de Stallone de cumplir su objetivo. Interpretado por Anthony Ippolito, desde el inicio nos encontramos a un protagonista que vive al día mientras que insiste en ser actor, pese a constantes rechazos y una experiencia incómoda debutando en el cine para adultos.

Después, lo vemos atravesar dificultades como tener que vender a su perro Butkus para poder comprar comida y batallar con la renta, mientras que los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff, con el respaldo del estudio United Artists le ofrecieron hasta 360 mil dólares por el guión de Rocky I para colocar como protagonista a un actor consagrado; en cambio, Stallone terminó cobrando 35 mil dólares por su trabajo como guionista y actor.

Pero la propia producción de la película fue toda otra historia, con un presupuesto sumamente ajustado y apenas 28 días de rodaje y varios inconvenientes: desde la falta de permisos para rodar en locaciones clave hasta la genialidad improvisada de usar la entonces recién inventada cámara estabilizadora Steadicam para capturar las míticas secuencias de entrenamiento.

Anthony Ippolito hace un excelente trabajo como Sylvester Stallone, no solo por una caracterización impactante, pues sí logra transmitir esa sinceridad tan característica del actor en la primera película de Rocky, además que se acerca bastante a su peculiar acento. Sin embargo, el personaje puede llegar a percibirse sumamente idealizado, dejando de lado cualquier rasgo negativo que pueda existir en el carácter de la icónica figura.

Yo Soy Rocky se estrena en México este 12 de noviembre de 2026. Te recomendamos quedarte en la sala hasta el final de los créditos finales, ya que incluyen una entrevista real donde le hablan a un joven Sylvester Stallone de la locura que sería que se hiciera una película sobre la creación de Rocky.

Greatness inspires greatness. Don’t miss Anthony Ippolito’s incredible performance as Sylvester Stallone in #IPlayRocky - in select theaters Nov 6, everywhere Nov 20. https://t.co/98tH7bZjXG pic.twitter.com/LDCHBmJH9g — I Play Rocky (@iplayrockymovie) November 5, 2026

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