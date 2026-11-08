Karol G puso a bailar y cantar al público en Monterrey, Nuevo León, este fin de semana, como parte del Viajando por el Munto Tropitour. Sin embargo, uno de los momentos más comentados en redes sociales fue el video de un camarógrafo que sufrió una aparatosa caída mientras realizaba la cobertura del espectáculo desde el escenario.

El incidente ocurrió ante miles de asistentes y quedó registrado en videos compartidos en X y TikTok, donde rápidamente se volvió viral. Según las imágenes, el accidente habría sido provocado por un dron.

VIDEO | Camarógrafo de Karol G sufre dura caída en show en Monterrey, ¿se fracturó?

Mientras Karol G interpretaba el tema “Te llevas to” durante su presentación en el Estadio BBVA, en Monterrey, Nuevo León, una persona perteneciente a su equipo tuvo una fuerte caída.

De acuerdo con los videos difundidos por los asistentes, el camarógrafo seguía a la cantante sobre el escenario cuando su mochila aparentemente quedó enganchada con un dron que formaba parte del espectáculo.

Las imágenes muestran cómo el trabajador fue elevado varios metros por el aire antes de desprenderse y caer fuera de la tarima principal, en la zona que separa el escenario de las gradas. El accidente pasó desapercibido para Karol G, quien continuó con el concierto al no percatarse de lo que ocurrió con el hombre.

Anoche el camarógrafo de KAROL G salió volando y tuvo un horrible accidente, fuentes cercanas a la reggaetonera de Medellín afirman que la persona sufrió fracturas en sus dos piernas



Karol G vio el accidente y no hizo nada, qué opinan? pic.twitter.com/H3xXtmWFwX — rubi ʰᵃ ᵛⁱˢᵗᵒ ᵃ ˢʰᵃᵏⁱ (@lobo_animado) November 8, 2026

¿Cuál es el estado de salud del camarógrafo que se cayó durante el concierto de Karol G?

Hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial sobre el estado de salud del camarógrafo que forma parte del equipo de Karol G ni sobre la gravedad de las posibles lesiones que sufrió tras la caída.

Conoce todas las fechas de Karol G en México

La reguetonera colombiana está de visita en México con el Viajando por el Munto Tropitour; tiene programadas seis fechas en el país azteca en las siguientes ciudades:

Monterrey, Estadio BBVA: 6, 7 y 8 de noviembre

CDMX, Estadio GNP Seguros: 13, 14 y 15 de noviembre

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