Don Omar en concierto, en Charlotte, EU, el 14 de octubre de 2026

Don Omar celebra 32 años de carrera con el The Last King World Tour, y recientemente confirmó que visitará Latinoamérica en octubre y noviembre de 2027. El intérprete de clásicos del reguetón como “Dile”, “Pobre Diabla” y “Salió el Sol”, anunció tres increíbles conciertos en México.

No te pierdas de este show inigualable y descubre en La Razón las fechas y ciudades que visitará el puertorriqueño, así como la fecha de preventa de boletos.

Don Omar en México 2027: Fechas, ciudades y preventa de boletos para los conciertos

Don Omar dio a conocer a través de su sitio web oficial que tiene tres fechas programadas en México como parte del The Last King World Tour, las cuales son:

NOV 09- MONTERREY , MÉXICO

NOV 10- GUADALAJARA , MÉXICO

NOV 14-CDMX, MÉXICO

El intérprete de éxitos como “Salió el sol” y “Virtual Diva” recorrerá varias ciudades de Europa y América Latina durante todo 2027. Otras fechas en el continente son:

OCT 21-ASUNCIÓN, PARAGUAY

OCT 23-BUENOS AIRES, ARGENTINA

OCT 27-SANTIAGO, CHILE

OCT 28-LIMA, PERÚ

OCT 30-QUITO, ECUADOR

OCT 31-GUAYAQUIL, ECUADOR

NOV 04-BOGOTÁ, COLOMBIA

NOV 05-CALI, COLOMBIA

NOV 07-MEDELLÍN, COLOMBIA

NOV 18-CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

NOV 20-SAN SALVADOR, EL SALVADOR

NOV 23-MANAGUA, NICARAGUA

NOV 25-TEGUCIGALPA, HONDURAS

NOV 27-SAN JOSÉ, COSTA RICA

NOV 28-CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ

¿Cómo y cuándo comprar boletos para los conciertos de Don Omar en México?

Según se indica en el sitio web oficial de Don Omar, los boletos para los conciertos del reguetonero en México se pueden obtener en la preventa del 19 de noviembre de 2026. Aún no se anunciaron los recintos ni los costos de las entradas.

Para recibir más información es necesario registrarse en CONCIERTOS – Don Omar con un correo electrónico, nombre y apellido, e indicar la ciudad a la que se desea asistir al concierto.

Al ser parte de la comunidad digital del cantante, se podrá recibir información sobre preventas, conciertos y novedades de Don Omar.

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