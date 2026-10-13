James Hetfield de Metallica critica a artistas que hablan de política en conciertos | VIDEO

James Hetfield de Metallica critica a artistas que hablan de política en conciertos

¿James Hetfield de Metallica se fue contra Macklemore y Hayley Williams? Esto se especula después de que durante una reciente presentación, el legendario cantante sorprendió con una crítica a los artistas que hablan sobre política en sus conciertos.

James Hetfield critica a artistas que hablan de política

Fue en medio de su residencia en The Sphere en Las Vegas que el músico se metió de lleno en la polémica al describir las presentaciones de la banda como un espacio donde no es necesario pensar en nada más que en la música.

“Metallica is not here like some other entertainers to influence you with their bullshit”



- James Hetfield showing true leadership this weekend! Great to see a musician willing to resist the current thing mob. 🤘 pic.twitter.com/gj1Ydg2ROi — Liv Boeree (@Liv_Boeree) October 12, 2026

“Sólo tengo que decir que Metallica no está aquí, como otros entretenedores, para influenciarlos con sus tonterías, ¿de acuerdo?”, dijo James Hetfield al arranque de su presentación, obteniendo el aplauso de su público.

El frontman siguio: “Estamos aquí para olvidarnos de toda la mierda de afuera, ¿de acuerdo? ¡La agenda de Metallica es amor, energía y música heavy, nena!”, agregó.

Estas declaraciones sorprendieron a más de uno al señalar que Hetfield forma parte de una de las agrupaciones más importantes de rock, un género musical que en su momento llegó a considerarse un método de protesta, algo que ellos mismos replicaron en temas como ‘Master of Puppets’.

Algunas declaraciones fueron las siguientes:

“Salieron más punk Bad Bunny y Los Horóscops de Durango”.

“Se supone que el rock era para incomodar y protestar”.

“El reguetón más punk y revolucionario que el metalito”.

“En fin, un género muerto para un público tibio, es lo que hay... supongo”.

Las declaraciones de Hetfield llegan además, poco tiempo después de que algunos artistas hicieran pronunciamientos virales. Por ejemplo, Hayley Williams que pidió directamente a su público que no voten por los republicanos en las próximas elecciones.

O también el reciente accidente donde Macklemore acusó al equipo de Ed Sheeran de echarlo de la gira del músico después de que en sus presentaciones como abridor hiciera comentarios en favor de Palestina y mostrara la bandera del país.

Esto generó una fuerte polémica en el mundo del entretenimiento y abrió de nuevo la conversación sobre si es necesario o no que los artistas aprovechen sus plataformas para pronunciarse directamente sobre temas políticos.

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