Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris se despiden de RJ Mitte con emotivos mensajes

Este lunes, el mundo del entretenimiento se vio sacudido por la noticia de la muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad que se suicidó a los 34 años de edad en Texas.

El joven era famoso por interpretar a Walter “Flynn” White Jr. en la que es considerada como una de las mejores series de todos los tiempos y por su labor como activista por los derechos de las personas con discapacidad.

Muere el actor RJ Mitte de Breaking Bad ı Foto: Especial

Así se despide el elenco de Breaking Bad de RJ Mitte

Ante la lamentable noticia de la muerte de RJ MItte, en redes sociales no tardaron en aparecer las condolencias por parte del público y también de las personalidades que lo acompañaron en los sets de grabación.

Una de las reacciones más virales fue la de Bryan Cranston, quien interpretó al protagonista de Breaking Bad, Walter White. A través de su cuenta de Instagram, dedicó unas breves palabras a su colega.

“RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad ha muerto.Lo conocí cuando solo tenía 14 años cuando fue elegido como Walter White Jr., un papel que jugó con tanta alegría y entusiasmo”, recordó.

Además, recordó que hasta hace poco mantenían comunicación: “Estábamos enviándonos mensajes hace unas semanas, pensando en cuándo podríamos reunirnos para almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro...”, reflexionó Cranston.

Por su parte, Aaron Paul que interpretó al personaje de Jesse Pinkman en la ficción también escribió un mensaje en honor a Mitte, con quien por cierto, jamás llegó a compartir una escena en la serie.

“Tengo el corazón roto por esta noticia. RJ, te quiero, mi amigo. te extrañaremos. y a quienquiera que esté leyendo esto, por favor que sepas que eres amado y que no estás solo. recuerda siempre eso.”

Aaron Paul honored his 'BREAKING BAD' co-star, the late RJ Mitte. 🕊️



"I am at a loss. I am heartbroken over this news. RJ, I love you my friend. You will be missed."



via THR pic.twitter.com/jQ6AxhbmB9 — Complex Pop Culture (@ComplexPop) October 12, 2026

Finalmente Dean Norris, quien dio vida al agente especial de la Administración de Control de Drogas Hank Schrader en la serie, contó que se enteró del fallecimiento de su colega mientras estaba trabajando.

“Aunque RJ no interpretó a mi hijo en la televisión, siempre velé por él cuando era un niño en el set. Era un joven encantador y será muy extrañado. Esto es tan desgarrador, no puedo creerlo. Pensando en él y en su familia”, escribió en su cuenta de X.

Oh my God! Was working just found out about RJ

I am heartbroken

Though RJ didn’t play my TV son, I always looked out for him as a young kid on set. He was a sweetheart of a young man and will be greatly missed. This is so heartbreaking, I can’t believe it. Thinking of him and… — Dean Norris (@deanjnorris) October 12, 2026

¿Quieres saber más?

Muere RJ Mitte, a los 34 años; famoso por ser el hijo de Walter White en Breaking Bad

¿Quién es Kennedy Suárez, la pareja de RJ Mitte? FOTOS

¿De qué murió Gabriel Prieto, actor chileno?

Tobey Maguire oficia la boda de su exesposa Jennifer Meyer y Geoffrey Ogunlesi