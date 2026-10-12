Tobey Maguire oficia la boda de su exesposa Jennifer Meyer y Geoffrey Ogunlesi

El actor estadounidense conocido por su papel como Spider-Man, Tobey Maguire, fue captado mientras oficiaba la boda de su exesposa, Jennifer Meyer, quien se casó con el ejecutivo musical, Geoffrey Ogunlesi el pasado 10 de octubre.

Medios estadounidense informaron que Geoffrey Ogunlesi y Jennifer Meye se casaron durante una ceremonia celebrada en el hotel Four Seasons Resort Lanai que se encuentra ubicado en Hawái, estado en el que también contrajo matrimonio con Maguire en 2007.

La diseñadora de joyas y el actor estadounidense se separaron en 2016 de manera oficial luego de mantener un matrimonio de nueve años; sin embargo, su divorcio legal se oficializó apenas el pasado 21 de septiembre.

Tobey Maguire oficia la boda de su exesposa ı Foto: Especial

Luego de una relación sentimental de diez años, Tobey Maguire y Jennifer Meyer tuvieron dos hijos; Ruby, de 19 años de edad, y Otis, de 17 años de edad.

En 2022 Meyer dijo, durante un episodio de un podcast, que ella y Tobey Maguire se esforzaron mucho por mantenerse unidos como familia, y que incluso desde entonces hablaban sobre sus parejas y sus planes.

Tobey Maguire y Jennifer Meyer ı Foto: Especial

Jennifer Meyer y Geoffrey Ogunlesi

Geoffrey Ogunlesi y Jennifer Meyer llevan una relación que es pública desde hace un par de años, pues el director de The Ogunlesi Group incluso publicó una fotografía juntos el 29 de noviembre del 2023.

En agosto del 2024 Jennifer Meyer y Geoffrey Ogunlesi se comprometieron, y este año dieron la bienvenida a su primera hija en común, quien actualmente tiene 4 meses de edad.

No se conocen muchos detalles sobre su vida privada; sin embargo, la diseñadora de joyería ha compartido un par de fotografías junto a su ahora esposo por medio de sus redes sociales.

Geoffrey Ogunlesi es hijo del abogado y banquero de inversiones de origen nigeriano, Adebayo Ogunlesi, quien es fundador de Global Infraestructure Partners; y de la optometrista Amelia Quist-Ogunlesi.

El ahora esposo de Meyer, quien tiene 34 años de edad, cuenta con experiencia en el mundo del entretenimiento, pues trabajó en A&R para Warner Music Group, y 300 Entertaiment.

En 2022 fundó su propia empresa, The Ogunlesi Group, en la que cuenta con clientes como Alabama Karker, Club 97, Tyler Dopps, Yung Thug, Myles Frost, Ordley, Shayla Racquel, Whipped Cream, e Ivey.

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