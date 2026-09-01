Las FOTOS y VIDEOS de Sadie Sink para Calvin Klein que encienden las redes

Con 24 años de edad, Sadie Sink ha encendido las redes sociales con su campaña de otoño con Calvin Klein, ya que la estrella de cine y actiz de teatro estadounidense se muestra como nunca antes.

Recientemente, la artista ha obtenido en auge de popularidad por su participación en la película Spider-Man: Brand New Day, donde da vida a la mutante Jean Grey, aunque ya era famosa desde su participación en la serie Stranger Things.

La campaña de Calvin Klein con Sadie Sink

En redes sociales, se ha hecho viral el nombre de Sadie Sink por su campaña con Calvin Klein. Como sabemos, estas sesiones fotográficas y de video se caracterizan por mostrar los productos en personalidades del espectáculo con sensualidad y un estilo casual.

En esta ocasión, a la campaña le acompaña la frase “en el fit perfecto, no importa nada más” y en uno de los principales videos, podemos ver a la actriz en su casa, visiblemente estresada.

Es entonces que tras ponerse sus jeans de la marca, se rompe la llave del lavabo lleno de trastes y se le moja el pelo; además, se arruina el tostador y la lavadora saca espuma, pero ella se muestra tranquila en medio del caos.

En otro video, la famosa aparece en su cama acostada mientras que escucha la radio y parece aburrida. Sin levantarse, se pone sus jeans y una vez que se levantó y se sube el cierre, la radio se arregla y comienza a sonar una canción.

Ella baila y la cámara muestra de cerca sus jeans y la cámara la sigue mientras que ella disfruta de la música. “Sadie Sink siente el ajuste perfecto.desde el momento en que te los pones, los jeans correctos lo cambian todo”.

Sadie Sink feels the fit.



from the moment you put them on. the right jeans change everything. pic.twitter.com/KB95YnNZl5 — calvinklein (@CalvinKlein) September 1, 2026

Fotografías de la marca también muestran a la artista en diferente ropa interior y atuendos de la marca, incluyendo jeans, pero también un sueter de cuello v con apertura en el abdomen, una blusa blanca básica con un cardigan verde y un brasier negro sin copas.

En todas las imágenes, la artista aparece posando de manera natural, con un maquillaje estilo “no makeup” y el cabello peinado de manera casual y hasta ligéramente humedo.

Algunas reacciones a estas imágenes en redes sociales son:

“Vale, compraré Calvin Klein otra vez”.

“Bueno, así es como se hace. No hace falta hipersexualizar a las mujeres. Esto es divertido y sexy. y ella todavía lleva puesta su ropa”.

“Sadie Sink siempre supo que estaba destinada a ser lo próximo grande de Hollywood”.

“Ella realmente hace que esos jeans se vean BIEN”.

Sadie Sink para Calvin Klein. pic.twitter.com/yaWiU2443H — Indie 505 (@Indie5051) September 1, 2026

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