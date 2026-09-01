John Galliano frena su homenaje en el Met tras generar polémica

El diseñador en una sesión de su colaboración con Zara.

El famoso diseñador John Galliano puso freno al homenaje que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos, preparaba sobre su trayectoria. La retrospectiva John Galliano: Horizons, prevista para mayo de 2027, quedó cancelada ante la polémica que volvió a poner bajo la lupa el pasado antisemita y racista del creador español.

“Estoy profundamente agradecido al Museo Metropolitano de Arte y, particularmente, con Max Hollein, Andrew Bolton y Anna Wintour, por el extraordinario honor de proponer una exposición dedicada a mi trabajo”, expresó Galliano, quien reconoció que ser considerado por una institución que ha admirado durante toda su vida lo conmovió profundamente.

Pero después de reflexionar y conversar con quienes participaron en el proyecto, el creador optó por dar un paso atrás. “He decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se lleve a cabo en este momento”, señaló.

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El Tip: la muestra iba a incluir prendas, accesorios, bocetos, prototipos en tela, material de archivo y cuadernos de investigación.

La polémica tiene como antecedente el escándalo que terminó con su salida de Christian Dior en 2011, luego de que se difundieran grabaciones con insultos antisemitas y racistas contra personas judías y asiáticas. John Galliano fue declarado culpable en Francia por expresiones de carácter antisemita y, desde entonces, ha hablado públicamente de su responsabilidad y del proceso personal que emprendió desde aquel momento.

“Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, particularmente el daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”, afirmó.

El diseñador también dejó claro que una retrospectiva no debe entenderse como una forma de borrar culpas. “Entiendo que una expiación significativa no se logra a través de una exposición, un reconocimiento institucional o un solo gesto público. Es una responsabilidad continua, demostrada mediante la escucha, el aprendizaje y la conducta a lo largo del tiempo”, sostuvo.

Galliano explicó que tampoco desea que la controversia termine perjudicando al museo neoyorquino. “No quiero que el debate que me rodea coloque al Met en una posición difícil ni que distraiga del extraordinario trabajo del Costume Institute”, dijo. Además, reconoció que un homenaje a su figura podría resultar doloroso para algunas personas.

La exposición iba a recorrer cuatro décadas de su carrera, desde sus primeros trabajos hasta sus etapas al frente de Givenchy, Dior y Maison Margiela, con prendas, bocetos y materiales de archivo.

En su mensaje, Galliano también habló de los 15 años que lleva en sobriedad y recuperación del alcoholismo y la adicción. Agradeció especialmente a quienes lo han acompañado durante ese duro proceso. “Su sabiduría, paciencia y humanidad me han ayudado más de lo que jamás podría expresar adecuadamente”, externó.

Pese a la cancelación, el diseñador aseguró que su reconocimiento hacia el Met permanece intacto. “Su generosidad, humanidad y creencia en la importancia de la moda como arte, cultura e historia, así como su comprensión de la fragilidad humana y de la posibilidad de crecer, permanecerán conmigo para siempre”, concluyó.

Donantes, políticos y judíos habían cuestionado el homenaje.