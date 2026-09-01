La Reina del Flow salta de la pantalla a los conciertos

La serie colombiana La Reina del Flow, vista en más de 180 países, convierte el éxito de su historia en un fenómeno que sale de la pantalla y llega a los escenarios mexicanos con una gira que reúne música, personajes y miles de seguidores de la producción.

El actor Juan Palau (Drama Key) reconoce que el alcance del proyecto incluso sorprende a sus protagonistas: “Me ha demostrado que todo lo imposible parece posible. Es un sueño venir a México con un proyecto que sigue vigente después de los años”, dice a La Razón.

Estrenada en Colombia en 2018, la producción cuenta la historia de Yeimy Montoya, una compositora que enfrenta traición, venganza y pérdidas mientras encuentra en la música una forma de reconstruir su vida. La serie obtiene el Emmy Internacional a Mejor Telenovela y amplía su alcance cuando llega a Netflix, donde encuentra espectadores fuera de Colombia.

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El dato: DESPUÉS de su paso por la Arena CDMX, el recorrido de los artistas continúa el próximo 16 de octubre en Guadalajara y el 18 en Monterrey.

Ahora, ese universo musical se transforma en espectáculo. La idea de llevarlo a los escenarios comienza a tomar forma después de la tercera temporada y reúne a parte del elenco. Juan Palau explica que no se trata de un reencuentro entre compañeros: “Siempre hemos estado ahí, todos en contacto. Era algo que siempre estaba en los corazones de todos. Soñábamos con una gira”.

El proyecto toma forma hasta convertirse en una gira de 33 fechas. “Fue un trabajo de ir armando cada pieza de un rompecabezas, poco a poco, hasta tener a toda esta cantidad de personas, para hacer lo que hoy es la energía de la gira de La Reina del Flow”, explica Juan Palau.

Antes de llegar a México, el elenco encuentra en España una respuesta que rebasa sus expectativas. Los seguidores esperan en aeropuertos y hoteles, pero también comparten con los actores historias en las que las canciones de la serie ocupan un lugar personal. “Fue algo muy hermoso, muy gratificante y creo que una sorpresa total”, cuenta Palau. “Nos encontramos con un público demasiado amoroso, demasiado hospitalario, amable, que nos esperaba en los hoteles, en las salidas de los aeropuertos”.

Por su parte, la actriz Majo Vargas agrega: “Nos han compartido historias de parejas que se reconciliaron gracias al concierto, otras que se casaron; personas que estaban pasando por momentos difíciles y que gracias a las canciones salieron adelante. Es hermoso saber que La Reina del Flow fue un rescate”.

La convocatoria también sorprende por sus dimensiones. En Fuengirola, el espectáculo reunió alrededor de 20 mil personas, mientras la gira continúa por distintos territorios. Después de México, el recorrido contempla Colombia, Ecuador y Venezuela.

El repertorio es otro desafío, porque la serie acumula una gran cantidad de canciones. “El 80 por ciento de la música de la serie son hits, entonces fue bien complicado armar el repertorio. Son canciones que cada uno va contando una historia, cada uno te va llevando a otra y cada uno va llenando un momento totalmente diferente”, explica.

En la Arena CDMX, el 15 de octubre, esa historia toma forma con Carlos Torres, Majo Vargas, Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury, Juan Palau y Jay Torres, acompañados por bailarines, banda en vivo y una producción de visuales.

“México tiene una gran industria musical y audiovisual; venimos con mucha humildad y amor”, concluye.