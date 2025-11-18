Noah Jupe y Sadie Sink protagonizarán Romeo y Julieta

Noah Jupe y Sadie Sink serán Romeo y Julieta en la nueva puesta en escena de West End del clásico de Shakespeare, dirigido por Robert Icke, que comenzará sus funciones en el mes de marzo del 2026.

La temporada de Romeo y Julieta con Sadie Sink y Noah Jupe será de solo 12 semanas, desde el 16 de marzo hasta el 6 de junio de 2026. Se llevará a cabo en el Teatro Harold Pinter y se espera que sea un éxito en taquilla.

Este es el debut de ambas estrellas de Hollywood en el teatro londinense con una nueva producción de la tragedia. Las entradas para la temporada limitada comienzan su venta el 19 de noviembre a las 10:00 horas de Reino Unido.

Sadie ya tiene experiencia en el teatro, pues a inicios de año recibió una nominación al Tony por ser el personaje principal en la obra John Proctor Is the Villain.

La joven comenzó con su trayectoria actoral en Broadway, por lo que sobre este nuevo reto, comentó: “Fui una niña de Broadway, así que siempre he soñado con hacer un espectáculo en el West End. Poder hacer eso en una de las obras más famosas de Shakespeare bajo la dirección de Rob y con Noah será un desafío emocionante”.

Por parte de Noah, esta será la primera vez que se enfrente a una puesta en escena, aunque el actor ha recibido amplio reconocimiento gracias a su participación en Un Lugar en silencio, Extraordinario y más.

Sobre la obra, Icke declaró “es una obra explosiva, llena de calor y vida, que nos confronta con lo frágiles que son nuestras vidas y la importancia de cada segundo”.

El equipo creativo lo completan nombres de prestigio como la diseñadora Hildegard Bechtler y el diseñador de iluminación Jon Clark, ganador de un Premio Tony por The Lehman Trilogy.