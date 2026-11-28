Este sábado comenzó una nueva edición del Flow Fest, y uno de los momentos más inesperados y virales del primer día del festival de reguetón fue la aparición sorpresa de Aleks Syntek.

Parece ser que el cantante de “Duele el amor” dejó atrás las polémicas declaraciones que hizo en el pasado contra el género urbano para compartir escenario con dos de los exponentes más populares: Dani Flow y Uzielito Mix.

La presentación del artista en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, desató miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su sorpresa al ver a Syntek en uno de los festivales más importantes dedicados al perreo.

Aleks Syntek se suma al perreo en el Flow Fest; canta con Dani Flow y Uzielito Mix | VIDEO

El cantante Aleks Syntek sorprendió al público al aparecer como invitado especial durante la presentación de Uzielito Mix y Dani Flow en el Flow Fest 2026, en la CDMX, esta tarde. La actuación provocó ovaciones entre el público y se volvió tendencia en redes sociales.

El intérprete cantó el tema “De groovy”, su reciente colaboración con Dani Flow, en compañía del propio reguetonero y del famosísimo Uzielito Mix.

Para finalizar su participación, Aleks Syntek interpretó “Duele el amor”, una de sus canciones más sonadas, que lanzó en 2003 en colaboración con Ana Torroja.

Un par de horas más tarde, el intérprete de “Martillazo” y “Reggaeton Champagne” compartió en sus redes sociales videos y fotos de este histórico momento con Syntek y Uzielito Mix.

Las imágenes del momento muestran al cantante yucateco interactuando con el público, saludando gustosamente a Dani Flow y sumándose al ambiente festivo de la primera jornada del Flow Fest 2026.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos celebraron la inesperada colaboración y la apertura del músico hacia nuevos públicos, otros recordaron sus antiguas críticas al reguetón y aseguran que Dani Flow revivió la carrera de Syntek.

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