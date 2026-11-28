El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México ampliará el horario de servicio de la Línea 9 durante este fin de semana, debido a la realización del Coca-Cola Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La medida estará vigente este sábado 28 y domingo 29 de noviembre, con el objetivo de facilitar el traslado de las personas que acudan al festival y ofrecer una alternativa de transporte público al término de las actividades musicales.

De acuerdo con el anuncio de las autoridades capitalinas, el servicio de la Línea 9 se extenderá hasta la 1:30 horas de la madrugada del día siguiente, durante ambas jornadas.

#TarjetaInformativa: El Metro informa ampliación del horario de servicio en Línea 9 este sábado 28 y domingo 29 de noviembre hasta la 1:30 horas. pic.twitter.com/JkU65LiJJ2 — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 28, 2026

¿Hasta qué hora dará servicio el Metro por el Flow Fest 2026?

El horario especial permitirá que los usuarios puedan utilizar la Línea 9 después de su horario habitual de operación. La ampliación contempla el recorrido entre Pantitlán y Tacubaya, por lo que los asistentes tendrán la posibilidad de abordar los trenes en cualquiera de las estaciones de esta ruta.

Para el sábado 28 de noviembre, el servicio se extenderá hasta la 1:30 horas del domingo 29, mientras que el domingo 29 operará hasta la 1:30 horas del lunes 30 de noviembre.

La extensión es una medida especial por el festival y no implica que las demás líneas de la red del Metro también modifiquen sus horarios.

¿Qué estaciones del Metro quedan cerca del Flow Fest 2026?

Las estaciones de la Línea 9 que pueden utilizar los asistentes para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez son Puebla, Ciudad Deportiva y Velódromo, debido a su cercanía con el recinto donde se desarrolla el festival.

Estas opciones permiten a los visitantes organizar sus traslados de acuerdo con el acceso que utilizarán y el punto de la ciudad al que necesiten dirigirse al terminar los conciertos.

Ante ello, se recomienda a los asistentes considerar los tiempos de traslado, ubicar las estaciones más cercanas y atender las indicaciones del personal del Metro durante su recorrido.

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MSL