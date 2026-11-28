El Concejo de la Alcaldía Coyoacán aprobó el proyecto de presupuesto de egresos para 2027, por un monto de 3 mil 912 millones 380 mil 698 pesos, que contempla un incremento nominal de 4 por ciento respecto al presupuesto original de 2026, donde se dará prioridad a la seguridad, servicios urbanos e infraestructura urbana.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar presidió la sexta sesión extraordinaria, en la que se presentó, discutió y aprobó prácticamente por unanimidad este proyecto presupuestal, que busca dar continuidad a las acciones de gobierno y atender las necesidades prioritarias de las colonias, pueblos y barrios de la demarcación.

“Construimos un proyecto que prioriza los temas más trascendentes en la demarcación. Hemos construido un legado que está a la vista y en ello vamos a seguir concentrando los esfuerzos. A cinco años de gobierno, Coyoacán tiene un nuevo rostro y este ha sido gracias al uso eficiente y transparente de los recursos, el cual se ve reflejado en obras, en mercados, deportivos, albercas, en repavimentación, alumbrado y muchas acciones más”, comentó Giovani Gutiérrez Aguilar.

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La directora general de Administración y Finanzas, Maricarmen Hernández, explicó que la propuesta representa 150 millones 476 mil 179 pesos adicionales y responde a una visión de gobierno orientada a garantizar la continuidad de los servicios públicos, mejorar la infraestructura, impulsar la participación vecinal y ampliar las oportunidades de desarrollo social y económico.

Durante la presentación del proyecto, destacó las principales asignaciones previstas para el próximo ejercicio, entre ellas 200 millones de pesos para el servicio de vigilancia, recursos destinados a contribuir a las condiciones de seguridad y proteger instalaciones, espacios y bienes públicos.

En materia de servicios urbanos, detalló que se destinarán aproximadamente 296.5 millones de pesos al suministro de energía eléctrica, recurso indispensable para el funcionamiento de instalaciones, equipamientos y servicios de la alcaldía, así como para mantener el alumbrado público.

Para atender necesidades de infraestructura básica y contribuir a reducir rezagos sociales, se contemplan 94 millones 96 mil 422 pesos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que podrán destinarse, conforme a la normativa aplicable, a obras relacionadas con agua potable, drenaje, alcantarillado, urbanización y mejoramiento de infraestructura básica.

La Directora General de Administración y Finanzas, Maricarmen Hernández, dijo que las cifras presentadas reflejan la necesidad de mantener los servicios públicos, atender las obligaciones institucionales y al mismo tiempo fortalecer las acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las y los coyoacanenses.

El alcalde indicó, posteriormente, que “nuestro compromiso, debe ser ejercer cada peso con responsabilidad, transparencia, eficiencia y con sentido social y así se va a realizar”.

Durante la sesión -en la cual avalaron prácticamente por unanimidad con 12 votos el proyecto- hablaron a favor del mismo el concejal Lino Reyes Camargo, la concejala Fernanda Moreno Salas y la concejala Fabiola Ovando Luna.

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FGR