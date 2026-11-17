El alcalde Giovani Gutiérrez aseguró ante el Congreso de la Ciudad de México que Coyoacán cerrará el año prácticamente sin subejercicio.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, compareció ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México , donde aseguró que la demarcación cerrará el año prácticamente sin subejercicio, tras registrar un incremento de 522 por ciento en recursos autogenerados y solicitar un presupuesto total de cuatro mil 35 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027.

Acompañado por su esposa Rossy Romero y los integrantes de su gabinete, el titular de la alcaldía fue recibido en la escalinata del recinto legislativo por la presidenta de esta soberanía, la diputada Olivia Garza de los Santos.

Ante diputadas y diputados de diversas fuerzas políticas, Gutiérrez Aguilar detalló que la propuesta presupuestal para 2027 representa un incremento de 7.3 por ciento, equivalente a 273.8 millones de pesos adicionales respecto a 2026.

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El alcalde explicó que al asumir la administración en 2021 recibió la demarcación en números rojos, recaudando apenas 11 millones de pesos anuales por concepto de recursos autogenerados, mientras que para 2026 la cifra ascendió a 72 millones de pesos propios, recursos que se han destinado directamente a la ejecución de obra pública.

“Nos ubicamos en los primeros lugares del ranking de gasto eficiente, resultado de una administración que, desde el primer día, asumió el compromiso de gobernar con austeridad, transparencia y sin subejercicio, con una visión de largo plazo”, afirmó Giovani Gutiérrez durante la mesa de trabajo.

La alcaldía Coyoacán incrementó en 522 por ciento sus recursos autogenerados al pasar de 11 millones en 2021 a 72 millones en 2026. ı Foto: Especial.

Destaca inversión en obra pública

Asimismo, destacó que el gasto de inversión —enfocado en obra pública, infraestructura y equipamiento urbano— registró un aumento significativo durante su gestión en beneficio directo de la ciudadanía.

“El gasto de inversión incrementó en un 40 por ciento en el 2026 respecto a 2021, lo que demuestra que Coyoacán no solo administra con austeridad, sino que también invierte más y mejor”, puntualizó el funcionario capitalino.

Respecto al ejercicio fiscal vigente, informó que con corte al 15 de noviembre la alcaldía presenta un avance presupuestal del 82.5 por ciento, porcentaje que la coloca en los primeros sitios de eficiencia en la capital, adelantando que el presupuesto restante quedará ejercido en su totalidad al 20 de diciembre.

Ante las y los legisladores, enumeró las principales acciones ejecutadas con recursos públicos, entre las que destacan la repavimentación acumulada de más de dos millones de metros cuadrados, la intervención de 14 mercados, 12 escuelas, tres deportivos, dos albercas y 35 canchas, además de servicios médicos como mastografías gratuitas y acciones sociales como “Pintando Coyoacán”.

Llegando a la Mesa de Trabajo en el @Congreso_CdMex, como parte de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Agradezco infinitamente a mis vecinas y vecinos de Coyoacán que me acompañan.#5AñosImparables 🤝✨ pic.twitter.com/52yA4U7iMC — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) November 18, 2026

“No olvidemos que esta alcaldía estaba en números rojos que hemos saneado y hoy nos encontramos en los primeros lugares en la Ciudad de México”, añadió Gutiérrez Aguilar.

Durante la sesión, legisladores de distintos partidos reconocieron la gestión de la demarcación: Gerardo Villanueva (Morena) afirmó que el trabajo realizado “es de lo mejor que tenemos en la Ciudad”; Omar García (PRI) señaló que “son esfuerzos que merecen reconocimiento” en desarrollo social; Paty Urriza (MC) presentó solicitudes de gestión que la alcaldía se comprometió a atender; y Lizzette Salgado (PAN) destacó la recuperación del Parque Ecológico Huayamilpas y su lago.

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JVR