Giovani: en Coyoacán hay legado de 5 años, no cambios estéticos

Ante más de 50 mil vecinos de Coyoacán, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar rindió su Segundo Informe en el cual destacó la reducción de hasta 26 por ciento en los delitos de alto impacto, así como las acciones realizadas para rehabilitar la cinta asfáltica.

Con el Estadio Banorte como centro de su mensaje, el funcionario resaltó las acciones llevadas a cabo por su administración no sólo para mejorar la percepción de seguridad, también para reducir los crímenes y con ello lograr posicionarse por debajo de la media nacional.

“Fuimos la alcaldía número uno en la ciudad en disminución de delitos de alto impacto, de 2025 a 2026, tuvimos una disminución de 26 por ciento.

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“Ésta es una cifra que hemos logrado mantener, lo que ha llevado a Coyoacán a ser de los primeros lugares con una menor percepción de inseguridad en la ciudad y que ya se encuentra por debajo de la media nacional”, explicó Gutiérrez Aguilar a los asistentes.

El Dato: El alcalde estuvo acompañado por su familia y su esposa Rossy Romero, así como por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y la de la ciudad, Luisa Gutiérrez.

De acuerdo con la información expuesta por el panista, algunos de los ilícitos que registraron una disminución fueron el robo de vehículo, 12 por ciento; los homicidios dolosos, 18 por ciento, y las lesiones dolosas, 77 por ciento.

A ello se suma que, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, entre el periodo de enero a octubre de 2025 y el mismo lapso del presente año, los delitos de alto impacto pasaron de mil 170 a mil 14 indagatorias, lo que representó una baja de 13 por ciento.

Giovani Gutiérrez saluda a los vecinos que lo acompañaron ayer ı Foto: David Patricio|La Razón

Gutiérrez Aguilar mencionó que una de las acciones para lograr estos resultados fue el estar presentes, como equipo, en calles, pueblos, colonias, unidades habitacionales y fraccionamientos, mediante recorridos en tierra e incluso en la noche. Resaltó así la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Seguiremos brindando seguridad en el marco de nuestras atribuciones, pero siempre con un objetivo que es muy claro para nosotros. Un objetivo que también es claro para la comunidad: que tú y tu familia vivan mejor, nuestra prioridad”, comentó a sus simpatizantes.

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Además de la seguridad, el alcalde de Coyoacán refirió que los otros dos rubros que han marcado a su administración son las obras, con los más de dos millones de metros cuadrados repavimentados, y los servicios urbanos con la sustitución de más de 33 mil luminarias y cinco millones de metros cuadrados de áreas verdes atendidas.

Sobre los servicios urbanos, el panista indicó que es una labor impulsada desde octubre de 2021 y, por lo tanto, un sello de su administración, pues el objetivo es brindar un mejor territorio a los vecinos, así como a visitantes.

El político comentó que en la demarcación se aplica la ley en contra de obras irregulares, así como de aquellos que colocan bienes en la calle.

“La ley no es opcional ni queda a consideración de nadie, aquí la ley es guía, por eso se suspenden obras, se retiran bienes mostrencos, se efectúan verificaciones con el Invea, porque aquí estamos con las y los vecinos”, dijo.

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Asimismo, la actual administración también destacó la rehabilitación de los 22 mercados públicos, con especial énfasis en las instalaciones sanitarias y eléctricas, así como una mejora notoria en lo que refiere a infraestructura hidráulica.

En lo que se refiere a escuelas de nivel básico, 80 fueron intervenidas y las principales adecuaciones fueron instalaciones eléctricas, baños, pintura y otros detalles que representan una mejora sustancial para niños y niñas.

Por otro lado, bajo la actual gestión panista se intervinieron 11 centros deportivos, los cuales beneficia a las más de 500 mil personas que habitan en las más de 100 colonias y pueblos originarios que actualmente, componen la demarcación.

“Hoy, a cinco años de trabajo constante y permanente, Coyoacán vive una nueva época en la que nos hemos dedicado a la construcción de un legado; nos hemos dedicado a la edificación de una alcaldía renovada, una demarcación que es referente de trabajo, de acciones, de obras y de un legado histórico, el cual hemos recuperado y te aseguro que vamos a preservar”, expresó el político.

En materia de cultura, también fueron rehabilitados foros, teatros, casas de cultura, el kiosco, los jardines y el emblemático Palacio de Cortés con sus murales.

Acerca de los servicios urbanos, Gutiérrez Aguilar dijo que hay acciones cercanas con la ciudadanía, como el despliegue de cuadrillas de más de un centenar de trabajadores para que los habitantes de cada colonia indiquen qué necesitan. Así, se labora con trato directo con los vecinos.

“Tengo una gran satisfacción personal, pero sobre todo ha sido una gran responsabilidad por la cual estoy agradecido, porque hemos podido demostrar con hechos y con un gran equipo, que la fe y la confianza se mantiene en este Gobierno”, sentenció el alcalde de Coyoacán.