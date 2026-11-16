Plantea Morena 2 cambios a Ley de Rentas para su análisis

Antes de avanzar en la aprobación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció que incorporará dos modificaciones a la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, relacionadas con el depósito de rentas sin aumento durante una controversia por incrementos abusivos y la posibilidad de que los inquilinos cumplidos puedan prorrogar sus contratos por un año más.

El legislador local y vocero de la bancada, Ángel Tamariz Sánchez, informó que, tras las mesas de diálogo realizadas en el Congreso y las alcaldías con colectivos e inquilinos, el grupo parlamentario enviará propuestas a las comisiones dictaminadoras para modificar el proyecto original.

Una de las peticiones consiste en conservar la disposición que permite a los arrendatarios, ante un intento de incremento de renta por encima de la inflación, depositar ante un juez el monto que pagaban anteriormente, sin aplicar el aumento.

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21 Mil 921 pesos es la renta promedio de un departamento

“Se propondrá mantener en la normatividad que, ante un intento de aumento abusivo por encima de la inflación, el inquilino pueda depositar ante un juez la renta sin ningún aumento”, explicó durante la conferencia Chilanguera.

La segunda modificación busca preservar el derecho de los arrendatarios que hayan cumplido con sus obligaciones a extender su contrato por un año más, si así lo desean, con el propósito de evitar que pierdan estabilidad habitacional.

Tamariz Sánchez sostuvo que ambas propuestas responden a las demandas recogidas durante los encuentros con organizaciones y personas que rentan una vivienda, por lo que Morena buscará que queden incorporadas antes de que avance la discusión legislativa.

Por su parte, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Paulo Emilio García González, informó que la campaña #NadieSinTecho, impulsada para reunir respaldo ciudadano a la iniciativa, cuenta con más de 90 módulos itinerantes distribuidos en las alcaldías y ha entregado 12 mil 230 formularios para recabar firmas.

El dirigente señaló que el objetivo es sumar apoyo a la propuesta de regulación de rentas y defendió la intervención pública para proteger a los habitantes frente a las fallas del mercado inmobiliario.

“Es una campaña de respaldo ciudadano de #NadieSinTecho a favor de la Ley de Rentas Justas. Buscamos cuidar a la gente de las fallas del mercado”, afirmó.

Las modificaciones anunciadas se dan en medio de la discusión sobre los alcances de la iniciativa, cuyo propósito es contener los incrementos de alquiler en la capital; no dijeron cuándo iban a presentar las iniciativas.