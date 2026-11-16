Ya van 6 meses de daños tras lluvias y Cuajimalpa olvida a vecinos afectados

La administración de Carlos Orvañanos Rea en Cuajimalpa sigue sin apoyar a damnificados por la lluvia del pasado 1 de junio en la demarcación, pese a haber prometido el 9 de octubre, en una visita a la calle 21 de Marzo, que se brindarían ayudas a quienes más lo necesitaban.

En un recorrido realizado por La Razón dentro del perímetro afectado, habitantes reportaron que el equipo del panista prometió la entrega de electrodomésticos para algunas familias, aunque tras más de un mes de la promesa de ayuda, varias afectadas, en su totalidad adultas mayores, señalan que el equipo del alcalde del PAN las ha ignorado.

Isabel Avilés observa los daños de su vivienda, el 20 de octubre. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

“Esto (una casa destruida) fue un préstamo de Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), que fueron arriba de 300 mil pesos, porque era mampostería de piedra, sin contar lo otro que perdimos. Le dijeron a mi hermana, el alcalde, ahora que vino a inaugurar la barda, que le darían sus muebles. Me dieron un número de una persona que le mandé mensaje, no contestó ni lo ha visto.

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“Se llama Greta Guerrero. Nos dijo: ‘sus muebles sí se los vamos a dar, me mandan mensaje’. El problema es que ahora ya no me contesta. Y de lo que quedó destruido, pues ahora dicen que esto no es daño estructural. Yo pregunto si aquí había un departamento, ¿cómo no va a haber daño estructural?”, cuestionó Isabel Avilés, una de las más afectadas por la tromba de hace seis meses.

El Dato: Diputados de Morena y del PRI pidieron en junio pasado garantizar recursos económicos suficientes para los damnificados de Cuajimalpa por los chubascos.

Un día después del siniestro, autoridades capitalinas recorrieron las zonas afectadas por la tromba y Protección Civil indicó, en ese momento, había al menos 45 viviendas dañadas en colonias como Cuajimalpa, San Pablo Chimalpa, San Mateo Tlaltenango y Contadero. En las primeras 17 horas de ocurrido el chubasco, el alcalde no se acercó a los afectados.

Isabel Avilés no sólo perdió su estufa, su refrigerador, camas y otros bienes, también sufrió el desplome de dos predios de su familia, luego de que el drenaje tapado de la calle 21 de Marzo, provocara el colapso de una barda, la cual entra en la competencia de la alcaldía Cuajimalpa.

La alcaldía realiza obras de drenaje, pero sólo un una parte ı Foto: Luis Olivera|La Razón

Además de ella, María de Lourdes Sánchez es otra de las vecinas afectadas que aún no puede reemplazar los electrodomésticos que perdió debido al congestionamiento de las vías secundarias en Cuajimalpa, las cuales no habrían sido atendidas por el gobierno de Orvañanos Rea ni por administraciones anteriores.

“La alcaldía aún no nos ha apoyado, apenas en octubre pasó el alcalde Orvañanos y sí nos comentaron que habría apoyo, pero no ha habido esa ayuda”, declaró la afectada, quien al igual que Isabel Avilés, perdió cerca de 100 mil pesos en artículos, muebles y electrodomésticos.

35 Por ciento de la tromba del 1 de junio cayó en Cuajimalpa

SIN PLAN PARA DRENAJE. La falta de apoyo del gobierno de Orvañanos Rea en la zona no es la única problemática a la cual se han enfrentado múltiples damnificados por la lluvia del 1 de junio.

Algunas viviendas permanecen empolvadas desde junio ı Foto: Luis Olivera|La Razón

Algunas habitantes señalaron que la administración del panista, aparentemente, no tiene ningún plan integral para la sustitución de la red de drenaje de calles como 21 de Marzo. Además, no ha habido compromiso para reemplazar el sistema de dicha vialidad por completo.

Eva Corona contó que de acuerdo con personal de la alcaldía los trabajos que se hacen para la sustitución del drenaje sólo contempla una parte, no su totalidad.

Aunado a esto, desde el pasado 3 de agosto Isabel Avilés ya había reclamado a la alcaldía no tener un plan para los trabajos de sustitución de drenaje que iniciaron en el sitio.

45 Viviendas resultaron afectadas por el chubasco de junio

Esto porque el agua residual de 21 de Marzo tenía descarga directa en su predio y ha provocado deslaves en sus muros; en ese momento, la secretaria particular de Orvañanos Rea firmó de recibido.

Luego de estos señalamientos, La Razón solicitó a la alcaldía Cuajimalpa una entrevista con el director general de Jurídico y Gobierno de la demarcación, Guillermo Huerta Ling, no obstante, al cierre de esta edición no hubo respuesta.