¿Cuánto tiempo será el apagón mundial 17 de noviembre y cuál es su causa?

Los internautas han compartido diversas teorías sobre el apagón mundial, pues señalan que el próximo martes 17 de noviembre las personas alrededor del mundo podrían compartir un corte de electricidad masivo; sin embargo, este solo ha sido confirmado en Estados Unidos.
El apagón mundial del 17 de noviembre circula por todas las redes sociales, en las que los internautas aseguran que la luz, internet e incluso servicios bancarios se cortarán en todo el mundo por 72 horas.
En días recientes se han sorteado diversas teorías sobre el apagón mundial del 72 horas, incluyendo las mochilas de emergencia y un capítulo de Los Simpson en el que supuestamente se predijo este evento.
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Pese a dichas teorías, la realidad es que; hasta el momento, las autoridades correspondientes de cada país no han confirmado un apagón masivo que coincida el 17 de noviembre.
¿Habrá apagón mundial el 17 de noviembre?
Aunque el apagón del 17 de noviembre no será a nivel mundial, en Estados Unidos sí se realizará un corte en los servicios de radio y televisión a nivel nacional, por lo que este afectará a todos los estados.
De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) a las 14:20 horas del martes 17 de noviembre se realizará una prueba de los Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) a nivel nacional.
Precisaron que esta prueba será transmitida únicamente por medio de radio y televisión, por lo que en esta ocasión la prueba no incluirá ningún tipo de alerta por medio de teléfonos móviles.
Además, recordaron que no se requiere que las personas realicen ninguna acción durante dicha prueba, y que esta se realizará de manera rutinaria conforme a lo establecido en la ley federal.
Apuntaron que los socios deberán revisar los resultados para poder identificar las áreas de oportunidad, con la finalidad de fortalecer las capacidades de alerta futura para que las personas puedan recibir la información oportuna cuando sea necesario.
En cuanto a México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha emitido información sobre un posible apagón eléctrico a nivel nacional, por lo que no se realizará ningún corte de energía o internet.
Pese a que no se ha anunciado un corte a nivel nacional en México, la CFE realiza mantenimiento y mejoras de manera periódica en las entidades del país, por lo que se recomienda mantenerse alerta de los anuncios que puedan emitir las autoridades a nivel local.
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