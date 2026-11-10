Sheinbaum descarta alerta en México y explica para qué sirve la mochila de emergencia

La mochila de emergencia, un recurso que suele formar parte de los planes de prevención, comenzó a generar preguntas en días recientes sobre si existe algún riesgo que las autoridades no hayan anunciado.

La inquietud creció después de que distintos países difundieran llamados para contar con artículos básicos ante posibles contingencias. En México, las recomendaciones también coincidieron con advertencias sobre el fenómeno de El Niño, lo que llevó a algunos ciudadanos a relacionar ambos temas.

Mochila de emergencia ı Foto: Especial

¿Hay una alerta de emergencia en México por la mochila?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya riesgos nacionales o internacionales que ameriten un llamado a que la población tenga lista su mochila de emergencia, como surgió en otras partes del mundo.

A raíz de la alerta que surgió entre la población por las recomendaciones a tener sus artículos de primera necesidad a la mano, la mandataria aclaró que no se ha recibido información que amerite hacer un llamado de este tipo a las y los mexicanos.

“No tenemos ninguna información de que pueda haber algún peligro o alguna situación internacional o nacional que requiera de una alerta específica”, dijo.

No obstante, comentó que siempre es recomendable tener lista una mochila con los artículos y documentos más importantes, pero por los riesgos que algunos fenómenos naturales llegan a representar.

“Siempre hay que tener, pues, sobre todo las zonas que son factibles de tener o o posibles de tener un sismo, una inundación, eh huracanes, pues siempre hay que tener una mochila elementos suficientes por cualquier cosa que pudiera ocurrir. Pero no tenemos ninguna información, por eso no hemos dado ninguna alerta desde el Gobierno de México”, declaró.

🚨Claudia Sheinbaum descarta que exista alguna alerta nacional o internacional que requiera preparar una mochila de emergencia.



La presidenta aseguró que el Gobierno de México no tiene información sobre algún peligro específico, aunque recomendó mantener medidas de prevención… pic.twitter.com/QizOyS02m3 — Azucena Uresti (@azucenau) November 10, 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) difundió en días pasados un comunicado para explicar que sus campañas sobre la mochila forman parte de las acciones habituales de autoprotección. La dependencia puntualizó que estas recomendaciones no representan una advertencia de desastre inminente ni están relacionadas con mensajes difundidos en otros países.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda incluir en la mochila agua potable, alimentos no perecederos, linterna y baterías, radio portátil, botiquín, medicamentos personales y copias de documentos importantes. También sugiere llevar efectivo, duplicados de llaves, ropa abrigadora e impermeable, calzado adicional y un silbato.

🗞️ #ComunicadoCNPC



CNPC informa que la campaña “Mochila de emergencia” corresponde a acciones habituales de prevención y autoprotección pic.twitter.com/o22etekxZh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 3, 2026

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LMCT