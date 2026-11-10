Revela CSP contratos con firma acusada en Colombia

Una empresa señalada de colaborar en un supuesto fraude en la última elección presidencial en Colombia tuvo contratos en México, reveló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin precisar de quién se trata, comentó durante su conferencia matutina que una de las firmas denunciadas por el expresidente colombiano, Gustavo Petro, fue la encargada de la producción de boletas en la elección de Coahuila.

“Fíjense lo que descubrí ayer, por cierto, porque sigo leyendo. ¿Se acuerdan de que Petro acusó a una empresa, en la última elección del presidente de Colombia, de ser parte del fraude electoral? Pues esa empresa también está en México, yo no sabía. Fue quien hizo las boletas para Coahuila ahora en la última elección”, declaró la mandataria.

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Por ello, insistió en que las contrataciones de los órganos electorales deben transparentarse y se debe garantizar la competencia entre las empresas, así como proceder con sanciones en aquellos casos en donde se encuentren anomalías.

El Tip: La Presidenta Sheinbaum insistió en que “Taddei traicionó al pueblo”. Argumentó que AMLO no podía conocer en 2023 los hechos que posteriormente salieron a la luz.

“Y lo más importante, como lo he dicho, ahora es que el INE tiene que sanearse, tienen que establecerse, desde mi punto de vista, aunque es un organismo autónomo, lineamientos de licitación que no lleven a la contratación de monopolios, de duopolio, que acaben por encarecer la elección y por generar una corrupción que venía de hace tiempo”, dijo.

Sheinbaum Pardo compartió que, entre los hallazgos de las contrataciones irregulares, incluso desde la gestión del exconsejero Lorenzo Córdova, se encontró que los mismos lineamientos establecían condiciones que sólo podían ser cumplidas por determinadas empresas y que eran las que obtenían los contratos.

“El viernes me platicaban de cómo el INE, desde Lorenzo Córdova y no sé si desde antes, pero desde Lorenzo Córdova determina los lineamientos para las contrataciones, incluso de las Oples y dicen: ‘La urna tiene que tener esta medida exactamente y tiene que usar las grapas de no sé qué tipo’. Y esas grapas nada más las usa una empresa”, dijo.

A raíz de estos señalamientos, pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que investigue la información pública con la que se cuenta.