Tras paro, logra personal de módulos alza de 6%

Los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) consiguieron un aumento salarial inicial de seis por ciento, luego de una jornada de protestas y suspensión de actividades en distintas entidades para exigir mejores percepciones y condiciones laborales. La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, se comprometió además a revisar un incremento adicional a partir de enero de 2027.

La movilización comenzó este lunes por la mañana, cuando empleados de distintos módulos se concentraron en las oficinas centrales del organismo, al sur de la Ciudad de México.

La protesta incluyó consignas contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta, por los señalamientos de presuntas irregularidades durante su gestión. Los trabajadores adaptaron canciones para acusarla y una de las consignas, “todos queremos París a nuestros pies”, aludió a un viaje a la capital francesa del hijo de Taddei, llevado por el proveedor Alfredo Hernández Casillas, episodio que habría sido exhibido en un video.

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Los manifestantes bloquearon durante unos 10 minutos los dos carriles centrales de Periférico Sur, frente a la sede del instituto, y después regresaron a las instalaciones mientras una comisión de seis representantes de los trabajadores se reunió con las consejerías electorales.

El Dato: Durante su conferencia de prensa mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Consejo General del INE atender las demandas de los trabajadores.

El paro no fue generalizado. En el módulo 090751, en Plaza Oriente, alcaldía Gustavo A. Madero, 11 de los 12 empleados acudieron a trabajar y sólo uno se sumó al paro, por lo que se mantuvo la atención. Carmen Jannet Romero, vocal del Registro Nacional de Electores, explicó que el personal comparte las demandas, pero optó por no interrumpir el servicio.

La consejera Carla Humphrey informó en conferencia posterior que, de 841 módulos, 544 registraron suspensiones parciales o totales (64.7 por ciento) y 297 siguieron operando (35.3 por ciento). Estado de México, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y Querétaro tuvieron más centros afectados; en Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala pararon todos.

Las entidades con mayor número de módulos de atención ciudadana operando ayer fueron Yucatán, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas y Querétaro.

Los inconformes habían rechazado que el aumento de seis por ciento anunciado previamente por el INE respondiera a sus necesidades y plantearon que requerían al menos el equivalente a dos salarios mínimos adicionales. Sin embargo, tras varias horas de diálogo, las partes acordaron el seis por ciento como incremento inicial, mantener abierta la negociación y atender las deficiencias en los espacios de trabajo y el respeto a los derechos laborales.

“De ninguna forma somos migajeros”, manifestaron los trabajadores, al tiempo que cuestionaron los ingresos de consejeros electorales, directores ejecutivos, titulares de unidades y vocales. Propusieron que una reducción de los sueldos de los mandos superiores permitiría liberar recursos para mejorar las condiciones de quienes atienden a la ciudadanía.

Al término de las negociaciones, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, explicó que el seis por ciento es lo que el instituto puede cubrir con economías y ajustes presupuestales: “La base acordada es seis por ciento que anunciamos porque habíamos detectado que de nuestras propias economías o de esta redistribución que pudiéramos hacer, podíamos ofrecer ese porcentaje”.

Aclaró que el acuerdo no cierra la negociación. El INE deberá conocer primero cómo quedará su presupuesto de 2027 tras el recorte anunciado por la Cámara de Diputados, y qué recursos puede reasignar sin comprometer actividades prioritarias: “Empezaríamos a hacer revisiones para ver si podemos ir ofreciendo un porcentaje adicional. Esto sería a partir de enero del 27”, indicó. Precisó que no es posible modificar percepciones durante el cierre administrativo de 2026.

Cruz refrendó que a partir del próximo año ninguno de los consejeros o altos mandos del INE tendrá un salario superior al de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “En el presupuesto que se presentó para el 2027 ya trae esa reducción en los salarios, no sólo de consejerías, sino de altos mandos. Así es que esto (...) va a estar en todos los niveles como una obligación”.

Sobre las condiciones laborales, los representantes expusieron problemas de mantenimiento, instalaciones sanitarias, accesos, falta de papelería y materiales de limpieza, y la necesidad de personal de vigilancia y limpieza.

Cruz García informó que se atenderán durante el último bimestre del año, tras una revisión de las necesidades de cada oficina por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y las áreas administrativas. “Tenemos 841 módulos de atención ciudadana en todo el país y sabemos que tienen necesidades diferentes”, dijo. También se revisarán jornadas y días de descanso, y se garantizarán 30 minutos para comer.

Ante el temor de represalias, la presidenta provisional aseguró que se instruyó a las delegaciones permitir las expresiones de inconformidad. “No iba a haber ningún acto administrativo levantado, ni ningún descuento, ni ninguna represalia”, afirmó, y añadió que cualquier denuncia de intimidación será revisada individualmente.

Carla Humphrey reconoció la labor del personal de los módulos, principal punto de contacto entre el Instituto y la ciudadanía para tramitar la credencial para votar. El INE se comprometió a restablecer este martes la operación de todos los módulos y a contactar a quienes perdieron su cita para reprogramarla. Cruz García aseguró que los servicios se regularizarán durante esta semana.