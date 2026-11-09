Intentan rescatar el NAIM, pero…

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La recuperación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tiene todo el sentido en un país que, pese al raquítico crecimiento económico, registra tasas crecientes de demanda por transporte aéreo: un estudio atribuido a la afamada consultoría Mitre, al mando de Mark Peters, se presentó a mediados de septiembre pasado a un notable grupo de empresarios e interlocutores del régimen donde se mostró que en 2030 se habrá saturado nuevamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) e incluso el Internacional de Toluca (AIT) por lo que era factible e incluso urgente retomar el proyecto emplazado en Texcoco.

Las reuniones habrían sido convocadas por Francisco López Guerra (integrante del grupo de control de Grupo México que encabeza Germán Larrea) y a las que asistieron empresarios de gran calado —expertos en ingeniería y negocios— con la finalidad de “tocar la puerta” de Palacio Nacional para exponer el plan a Claudia Sheinbaum con el propósito de que al final de su Gobierno no enfrentara una crisis de infraestructura aérea nacional e internacional que dañaría las ya de por sí condiciones menguantes de inversión, empleo y crecimiento nacional.

A quien se solicitó tocar esa puerta fue al actual presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda. Y es ahí donde empezaron “los peros”. Martínez Miranda defendió la continuación de la construcción del NAIM contra el propósito manifiesto de Andrés Manuel López, pues como originario de Texcoco sabía de los beneficios que significaba para el oriente del Valle de México, una de las regiones más pobres, inseguras e inundables del país.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Consejero electoral en informe de May

“Defender ese proyecto me costó la gubernatura del Estado de México”, habría dicho el senador morenista en la reunión en la que declinó “tocar la puerta” presidencial para abordar el asunto pues. No se estima que en el actual gobierno se pudiera dar marcha atrás a la decisión fundadora del régimen, la cancelación del NAIM: en principio, recuperar la obra se requiere un decreto presidencial para retirar la denominación de “zona natural protegida” asignada al polígono.

Sin embargo, el plan a presentar tiene sentido, más de lo que se puede creer en la visión cortoplacista. Mañana se los paso al costo.

Vitro y los viejos platos rotos. La promesa de la reforma judicial sigue siendo de papel, no sólo para el más común de los mortales, sino también para familias encumbradas que quisieran que los tribunales funcionaran de manera imparcial y expedita para resolver diferencias patrimoniales como es el caso de los herederos de los fundadores de Vitro.

El origen del conflicto se remonta a una donación de un predio en Chipinque realizada en 1995 sobre una copropiedad familiar diseñada por el patriarca de Vitro, Adrián Sada Treviño. Pero ese patrimonio derivó en una larga disputa con integrantes de la familia Sada González, particularmente con María Nelly y Adrián Sada González.

Lo que comenzó como un desacuerdo sobre la propiedad de 85 hectáreas terminó en sentencias penales por uso de documento presuntamente falso en contra de Adrián, Federico y Alejandro Yarte Sada. Ahora el expediente volvió a cobrar relevancia dado que la defensa de los acusados cuestiona una resolución atribuida a la magistrada federal Sara Verónica Siller Morquecho pues asegura que incorporó una actuación que no aparece en las constancias revisadas y asentadas en autos.

Así, la queja llegó al Tribunal de Disciplina Judicial, que decidió no abrir una investigación administrativa. La disputa ya no gira únicamente sobre una escritura, sino sobre la actuación de quienes se supone imparten esa justicia que se prometió límpida y eficaz.

Klu expone. La semana pasada, en este espacio, se comentó sobre la posible compra de BanFeliz por parte de Grupo Klu, que encabeza Alberto Djemal. Pues la representación de la firma asegura no existe una operación encubierta ni aportaciones de capital irregulares, y que cualquier movimiento corporativo debe cumplir y lo hacen, con los procedimientos y autorizaciones que establece la legislación financiera mexicana… específicamente en el caso de Klu como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), incluyendo los mecanismos de prevención de lavado de dinero, apuntaron.

Aseguran también que el caso del padre de Carlos Djemal Nehmad —padre de Alberto y en su momento procesado en Estados Unidos bajo el señalamiento de lavado de dinero—, ya concluyó con la exoneración del mismo. Además, informan que no ocupa cargo alguno, ni tiene funciones o responsabilidades dentro de Grupo Klu, y tampoco participa en su administración u operación.

Los revisores de la CNBV, a cargo de Ángel Cabrera, definirán el derrotero de BanFeliz.

Hycsa rehabilita la Panamericana Oeste. La buena nueva para la logística en América Latina es que Grupo Hycsa que, comanda Ramón Casanova, participa en la rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste, en Panamá, un proyecto que contempla 192 kilómetros entre Loma Campana y Santiago de Veraguas, tramo estratégico en Panamá.

La obra considera una inversión inicial estimada de 312 millones de dólares, bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) con un contrato de 20 años. Allá sí funcionan, pues.

De acuerdo con proyecciones de las autoridades panameñas, el proyecto beneficiaría directamente a más de 282 mil personas.

A través de su subsidiaria Calzada Construcciones, Hycsa forma parte del Consorcio APP Vías del Istmo, responsable de desarrollar intervenciones en seguridad vial, señalización, retornos y sistemas de videovigilancia, además del mantenimiento de este corredor estratégico.