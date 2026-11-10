Investigación por homicidio de Carlos Manzo aún no cierra; faltan detenciones: Harfuch

La investigación por el asesinato de Carlos Manzo, entonces presidente municipal de Uruapan, Michoacán, aún no se cerrará, pues hace falta concretar órdenes de aprehensión de personas que estuvieron involucradas en el crimen, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la Conferencia del Pueblo, el titular de la SSPC se refirió a la reciente detención de Rafael “N”, alias “El R2”, y dijo que, pese a que fue una captura de alto nivel, se siguen sumando declaraciones y, con ellas, posibles involucrados.

🚁 Un fuerte despliegue de fuerzas federales se registró en Zapopan, Jalisco, durante el operativo que permitió la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, identificado como presunto mando de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



La intervención fue… pic.twitter.com/TFfljwWs1D — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 8, 2026

“¿Por qué continúa la investigación? Porque se siguen sumando declaraciones de las personas que se van deteniendo. Pero el objetivo principal, ya se logró, son más de 30 detenidos desde que pasa información, como lo mencioné, de que pasaba información de la ubicación del presidente Carlos Manzo”, dijo.

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El funcionario no precisó cuántas órdenes de arresto se encuentran pendientes , pero mencionó entre los faltantes a un hombre identificado como el jefe de escoltas de Manzo Rodríguez.

Hipótesis de represalia del crimen organizado se mantiene, aclara

Omar García Harfuch también ratificó la hipótesis sobre el móvil del crimen, el cual es atribuido a una presunta represalia del crimen organizado, motivada por las acciones que el exedil emprendió para combatir a la delincuencia.

Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, Michoacán. ı Foto: Redes Sociales

“La hipótesis se mantiene, es la misma, es de acuerdo a declaraciones de varias personas, más todos los indicios que tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, que no es un solo una investigación”, explicó el secretario de Seguridad.

“En esta investigación participamos todos prácticamente del Gabinete de Seguridad Federal, se fueron aportando pruebas, indicios y una serie de cosas que ya abren en las carpetas de investigación que corroboran lo que hemos dicho aquí en otras ocasiones”, dijo.

Sobre el círculo de personas cercanas a Manzo y que accedieron a colaborar con los criminales para su asesinato, explicó que éstos habrían recibido un pago por parte de la célula criminal.

Las 34 personas detenidas en el caso de Carlos Manzo. ı Foto: Captura de video

“Recibían un pago de esta célula criminal y ellos, aunque trabajaban ahí en el municipio y eran el personal de confianza que lo traicionan, al final de cuentas, pues eran parte también del grupo delictivo”, dijo.

Van 34 detenidos por homicidio de Carlos Manzo

Como se supo desde este fin de semana, la cifra de detenidos ya asciende a 34 personas, entre las que se encuentran autores intelectuales, integrantes de la estructura que participó en la ejecución del ataque, responsables del reclutamiento de sus participantes, operadores logísticos y personas del círculo cercano al presidente municipal.

Alias "El R1" es considerado el presunto autor intelectual de homicidio de Carlos Manzo. ı Foto: Captura de video

“Uno de los aspectos delicados que han revelado revelado las investigaciones es que entre los involucrados en este crimen se encuentran personas cercanas del círculo de Carlos Manzo, que conocían sus rutinas, tenían información sobre sus actividades, movimientos y condiciones de seguridad y utilizaron esa cercanía para favorecer a sus agresores”, enfatizó el secretario.

Entre las detenciones más importantes destaca la de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como el principal coordinador de la célula delictiva que planeó y ejecutó la agresión.

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