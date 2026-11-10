Asesinan a Bernardino Gómez Ávila, excomisario de Seguridad de Región Uruapan, Michoacán

Bernardino Gómez Ávila, excomisario de Seguridad Pública de la Región Uruapan, Michoacán, fue asesinado este martes en un ataque directo fuera de una tienda de abarrotes en Morelia.

De acuerdo con reportes de medios locales, Gómez Ávila fue atacado la mañana de este martes al exterior de su tienda de abarrotes, ubicada en la colonia Primo Tapia Poniente, en Morelia, capital del estado.

Según la información disponible, el excomisario acudió a la tienda para abrir e iniciar sus actividades cuando fue alcanzado por los atacantes, quienes dispararon contra él. Las detonaciones alertaron a los vecinos, quienes llamaron a los equipos de emergencia.

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🚨Asesinan a balazos a Bernardino Gómez Ávila, excomisario de Seguridad Pública de la Región Uruapan, Michoacán.



El ataque ocurrió esta mañana afuera de su tienda de abarrotes, en Morelia, reportan medios locales.



En 2017 sobrevivió a un atentado. Un año antes había sido… pic.twitter.com/mqtUkaa7j7 — Azucena Uresti (@azucenau) November 10, 2026

No obstante, al arribar, se encontraron con el cuerpo sin vida del exfuncionario de seguridad.

En el lugar se registró un fuerte operativo de seguridad, según quedó registrado en videos que circularon por redes sociales.

Después de confirmar el homicidio, los policías acordonaron el área para resguardar posibles indicios y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) acudió al sitio para realizar las diligencias, recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer el asesinato.

Morelia | Asesinan a balazos a Bernardino Gómez Ávila, excomisario regional de Uruapan. Fue atacado en la colonia Primo Tapia Poniente, presuntamente al llegar a su negocio. Autoridades investigan el crimen.



🎥 RED 113#IMN #Morelia pic.twitter.com/x46g0i3u1G — IMN (@IMNoticiero) November 10, 2026

No obstante, hasta el momento se desconoce más información acerca del ataque, y no se ha emitido algún comunicado de una dependencia de gobierno que brinde más detalles.

De comisario a buscado por la FGE: él era Bernardino Gómez Ávila

Bernardino Gómez Ávila fue comisario de la Región Uruapan en 2023.

Además, ocupó otros cargos relevantes como director de Seguridad Pública de Ziracuaretiro y subdirector de Seguridad Pública de Puruándiro, ambos en 2017.

En aquel año ya había sobrevivió a un atentado armado sobre la Autopista Siglo XXI, cerca del pueblo de San Ángel Zurumucapio, en el municipio de Ziracuaretiro en Michoacán.

🚨 Asesinan en #Morelia a excomisario de Seguridad Pública de la Región #Uruapan.



Bernardino Gómez Ávila, excomisario de Seguridad Pública de la Región Uruapan en 2023, fue asesinado a balazos durante la mañana de este martes, al exterior de su tienda de abarrotes, ubicada en la… pic.twitter.com/wQRpxWePlM — MoreliActiva (@Moreliactiva) November 10, 2026

A pesar de su trayectoria como mando de seguridad en Michoacán, Bernardino Gómez Ávila ha sido objeto de búsqueda de autoridades.

En 2016, cuando fungía como director de Policía en Ecuandureo, fue detenido y puesto a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Se le investigaba por su presunta relación con hechos de privación ilegal de la libertad de seis personas que posteriormente fueron halladas asesinadas.

Posteriormente, en 2024, la Fiscalía General del Estado emitió una cédula de búsqueda por información que llevara a su localización, pues se le señalaba como probable responsable del delito de secuestro agravado.

Con información de Mi Morelia.com.

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