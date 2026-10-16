Homicidio de Carlos Manzo fue represalia por lucha contra el crimen en Uruapan y contra ‘El Rino’, determina FGE

La principal línea de investigación por el homicidio de Carlos Manzo fue su lucha contra el crimen organizado en Uruapan, Michoacán, municipio del cual era presidente municipal, así como contra la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderada por René “N”, alias “El Rino”, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa, Israel Vega, encargado del despacho de la FGE, explicó que el homicidio ocurrido el 1 de noviembre del año pasado habría sido una represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas por el gobierno de Manzo.

Carlos Manzo, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Particularmente, Vega Rodríguez se refirió a la detención de “El Rino”, ocurrida en agosto de 2025, tres meses antes de que Carlos Manzo fuera asesinado.

La detención de “El Rino” ocurrió el 27 de agosto de 2025 tras un operativo municipal, el cual desencadenó una situación de violencia en Uruapan por la cual el Ayuntamiento, encabezado por Carlos Manzo, pidió ayuda al Gobierno federal para restablecer la paz.

“[Hacemos] un llamado a las fuerzas federales, al Ejército Mexicano para, y a la brevedad, poder levantar esta alerta de código rojo”, dijo Manzo en un video difundido en redes sociales tras la captura del líder regional del CJNG.

Israel Vega, encargado del despacho de la FGE Michoacán, en conferencia de prensa. ı Foto: Cortesía Quadratin

Van 33 detenidos y 18 órdenes de aprehensión, según recuento de FGE

Durante la misma conferencia, Israel Vega hizo un recuento de los avances de la investigación por el homicidio de Carlos Manzo, que cumple un año el 1 de noviembre.

En este sentido, el encargado del despacho de la FGE aseguró que, hasta el momento, se ha detenido a 33 personas, se han emitido 18 órdenes de aprehensión y se han iniciado más de seis mil actos de investigación y periciales.

FGE Michoacán detalla investigaciones por homicidio de Carlos Manzo. ı Foto: Cortesía Quadratin

Entre las 33 personas detenidas, señaló Israel Vega, se encuentran presuntos autores materiales, personas con relación directa con los hechos y escoltas vinculados con el caso.

Figuran entre los detenidos cabecillas de alto rango del CJNG como “Los Rs”, hasta los presuntos autores materiales: Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”.

Vega Rodríguez agregó que la mayoría de los detenidos están por entrar a la etapa de juicio, donde la autoridad judicial determinará el estatus jurídico de cada uno de ellos.

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