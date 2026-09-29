Fiscalía de Michoacán advierte arresto a Grecia Quiroz si no entrega celulares de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán advirtió que si Grecia Quiroz, viuda del presidente municipal de Uruapan asesinado, Carlos Manzo, no entrega los celulares de su esposo, podrían escalar las sanciones administrativas hasta llegar a un arresto.

En conferencia de prensa, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, recordó que desde agosto solicitó a Quiroz García los teléfonos celulares de su esposo, con el objetivo de avanzar en la investigación por su asesinato, ocurrido en noviembre de 2025.

Grecia Quiróz , presidenta municipal de Uruapan ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, explicó el vicefiscal, la viuda de Manzo no ha entregado los dispositivos, y advirtió que, de persistir la negativa, podrían escalar las sanciones .

“Se prepara el siguiente requerimiento conforme lo establece la ley. Si no se entregan, va escalando el nivel de medidas de apremio, que podrían llegar al arresto o a la apertura de una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia”, dijo Vega Rodríguez, en conferencia de prensa.

Vega también señaló que podría abrirse posteriormente una carpeta de investigación por el delito de obstrucción de la justicia.

Israel Vega Rodríguez, en conferencia de prensa, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

“Estamos obligados a agotar todas las líneas de investigación”: FGE

El funcionario de la Fiscalía estatal aseguró que el análisis de la mensajería instantánea es necesario para realizar pruebas periciales forenses. Además, explicó, se prevé revisar posibles alteraciones o manipulaciones en la cuenta de WhatsApp de Carlos Manzo.

Además, el vicefiscal recordó que se investiga posibles vínculos financieros entre el Movimiento del Sombrero y grupos criminales. Al primero pertenece Grecia Quiroz y pertenecía Carlos Manzo.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una foto de octubre de 2025. ı Foto: FB de Grecia Quiroz

“Estamos obligados a agotar todas las líneas de investigación”, explicó Vega Rodríguez.

En tanto, el funcionario de la Fiscalía estatal aseguró que no se encuentra abierta una investigación en contra de Grecia Quiroz, si bien aseguró que, conforme avancen las indagaciones, será posible requerir su presencia para entrevistas.

“Hasta el día de hoy, únicamente a través de lo que son las ampliaciones de declaración es que tenemos el alcance, en algún momento, de requerirla para entrevistarla por cualquier situación”, concluyó el vicefiscal.

Quieren meterme a la cárcel porque ya no pueden saquear Uruapan: Grecia

Ayer, Grecia Quiroz escribió un mensaje en donde acusó que las posibles acciones legales en su contra responden a un disgusto de opositores porque su gobierno, bajo el independiente Movimiento del Sombrero, ya no les permite “saquear” a Uruapan.

En redes sociales, Quiroz García aseguró que está informada de que “a como dé lugar quieren meterme a la cárcel, difamándome e inventándome cosas”, y acusó que esto es una reacción a que un movimiento independiente encabece la presidencia municipal.

“Les duele que ya no pueden robarse el dinero que obtenían de Uruapan, desde hace 10 meses han buscado por todos los medios derrocarme y encarcelarme para imponerse los mismos de siempre”, escribió.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am