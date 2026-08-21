Somos Mx evalúa apoyar a Grecia

EL PARTIDO, en sesión el 8 de agosto, a la que invitó a la buscadora Ceci Flores.

EL DIRIGENTE del nuevo partido político Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, declaró que valoran respaldar candidaturas independientes como la de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien busca la gubernatura en el estado de Michoacán.

En entrevista con El País, el político dijo que la organización que encabeza está atenta a estados donde existe “una crisis de inseguridad, como Michoacán y Sinaloa”.

“Analizaremos cada caso. Hay estados, como Sinaloa o Michoacán, que viven una crisis institucional y de seguridad. Si existiera un candidato ciudadano con posibilidades reales de recuperar el estado y las fuerzas políticas pudieran construir un acuerdo, valoraríamos cómo contribuir. Por ejemplo, si la oposición en su conjunto dijera: ‘vamos con Grecia Quiroz’, incluso como independiente, sin que se registrara por un partido, valoraríamos apoyar”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Acusa conflictos de interés Acusa Armenta a exediles por hacer negocio con obras

En días pasados, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se sumó a los partidos políticos que respaldan a la alcaldesa de Uruapan.

A través de un video, el emecista dijo que la “vieja política” ha intentado acorralar a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero para que no compitan en las próximas elecciones, las cuales decidirán al próximo gobernador de Michoacán.