Advierten crisis de seguridad en el estado

Somos Mx evalúa apoyar a Grecia

Somos México analiza respaldar candidaturas independientes, como la de Grecia Quiroz en Michoacán

EL PARTIDO, en sesión el 8 de agosto, a la que invitó a la buscadora Ceci Flores.
EL PARTIDO, en sesión el 8 de agosto, a la que invitó a la buscadora Ceci Flores. Foto: Especial
Por:
Alan Gallegos

EL DIRIGENTE del nuevo partido político Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, declaró que valoran respaldar candidaturas independientes como la de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien busca la gubernatura en el estado de Michoacán.

En entrevista con El País, el político dijo que la organización que encabeza está atenta a estados donde existe “una crisis de inseguridad, como Michoacán y Sinaloa”.

“Analizaremos cada caso. Hay estados, como Sinaloa o Michoacán, que viven una crisis institucional y de seguridad. Si existiera un candidato ciudadano con posibilidades reales de recuperar el estado y las fuerzas políticas pudieran construir un acuerdo, valoraríamos cómo contribuir. Por ejemplo, si la oposición en su conjunto dijera: ‘vamos con Grecia Quiroz’, incluso como independiente, sin que se registrara por un partido, valoraríamos apoyar”, dijo.

TE RECOMENDAMOS:
EL MANDATARIO estatal, Alejandro Armenta, ayer, durante un acto público para presentar productos tradicionales.
Acusa conflictos de interés

Acusa Armenta a exediles por hacer negocio con obras

En días pasados, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se sumó a los partidos políticos que respaldan a la alcaldesa de Uruapan.

A través de un video, el emecista dijo que la “vieja política” ha intentado acorralar a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero para que no compitan en las próximas elecciones, las cuales decidirán al próximo gobernador de Michoacán.

TE RECOMENDAMOS:
EL CONGRESO local, en la discusión de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, el domingo 16 de agosto. La legislación se reformó para que seis de sus 12 diputaciones plurinominales surjan a partir de las candidaturas de mayoría perdedoras, pero con mayor cantidad de votos.
Promulga cambios a ley electoral

Monreal desoye las críticas a la reforma


Google Reviews